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18.08.2020 17:36
Рубрика: Общество

Продажи набрали фарму

Дистанционную торговлю лекарствами хотят сделать бессрочной
Текст: Елена Манукиян
Депутаты "Единой России" предложили продлить дистанционную продажу рецептурных лекарств после 31 декабря 2020 года, разрешить передвижные аптечные пункты, а также информировать население об отечественных аналогах зарубежных лекарств. Такой законопроект планируется подготовить и рассмотреть в Госдуме в осеннюю сессию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Весной оперативно принять решение об удаленной торговле фармпрепаратами заставила пандемия. Однако новый закон требует доработок. Так, например, на постоянной основе в нем разрешена только продажа лекарств без рецепта. Приобрести рецептурные препараты по интернету можно лишь до 31 декабря 2020 года. Как подчеркнул член Совета Госдумы Андрей Исаев, будет выглядеть крайне странно, если с 1 января дистанционная продажа рецептурных лекарств окажется под запретом. "Мы не видим никаких проблем, чтобы принять поправки в закон и разрешить ее в дальнейшем, конечно, под контролем Росздравнадзора", - сказал он.

Фото: iStock
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При этом требуется тщательный анализ закона о дистанционной торговле лекарствами. Например, накопилось много вопросов, которые касаются работы курьеров, сохранения холодовой цепи, качества лекарственных препаратов, пломбирования коробок, в которых доставляются медпрепараты.

Парламентарии также считают несправедливым, что право на дистанционную торговлю получили лишь крупные аптечные сети, у которых в течение последнего года было открыто не менее десяти аптек в отдельном регионе. К 18 августа 137 крупных сетевых аптек получили право на дистанционную продажу лекарств, сообщили "РГ" в Росзравнадзоре.

Депутаты выступили с инициативой о смягчении критериев и требований к организациям, которые могут заниматься дистанционной торговлей лекарств. Они предложили допустить к онлайн-продажам оптовых дистрибьюторов, у которых есть все необходимые лицензии и разрешения, а также разрешить продавать лекарства удаленно обычным несетевым аптекам. Еще одним нововведением в законопроекте станут передвижные аптечные пункты, которые будут ездить в отдаленные районы и снабжать граждан медикаментами. По словам председателя комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, их особенно ждут регионы. "Другого варианта поставки лекарств в деревни просто нет", - подчеркнул он.

137 крупных сетевых аптек получили разрешение на дистанционную продажу лекарств

Также парламентарии предложили законодательно закрепить понятие аптечной сети и ограничить ее долю 20% в пределах одного административно-территориального образования. По мнению депутатов, это позволит не допустить монополизации и должно позитивно сказаться на ценах на лекарства. При этом они считают, что аптеки должны информировать покупателей о наличии в продаже российских аналогов зарубежных препаратов. "Это даст людям возможность выбора и будет стимулировать конкуренцию в этой сфере. Тем более, что у нас многие лекарственные препараты не уступают по качеству иностранным", - говорит Морозов. А вот с регистрацией отечественных препаратов, по мнению депутатов, ситуация складывается крайне сложная. "У нас неплохое законодательство, установлены хорошие сроки для подачи и рассмотрения заявки, проведения клинических испытаний. Но есть в этой бутылке одно узкое горлышко - экспертный совет", - отметил Исаев. Он пояснил, что регистрация отечественных лекарств зачастую затягивается из-за того, что экспертный совет не может выявить все замечания за один раз. После того, как фармацевтическая организация выполняет одни требования, она получает новые, и так может быть до бесконечности. В результате выходят сроки регистрации, и приходится начинать сначала. "Необходимо прописать в законопроекте, чтобы замечания при регистрации нового российского лекарства могли быть сделаны только единожды", - заключил он.

Общество Здоровье Правительство Росздравнадзор Партии "Единая Россия"

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