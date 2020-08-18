Экипаж Беларуси по танковому биатлону выступит в день открытия АрМИ

Свое профессиональное мастерство в ловкости, стратегии и точности предстоит продемонстрировать на российском полигоне в Алабино первому экипажу сборной Беларуси по танковому биатлону уже в день открытия Армейских международных игр АрМИ. Об этом информирует во вторник БЕЛТА со ссылкой на военное ведомство РБ.

Российский полигон, по словам военных экспертов, превращается в дни соревнований, которые стартуют 23 августа, "в настоящее поле боя". На нем устанавливаются специальные препятствия для боевых машин, включая рвы с водой и песочные насыпи.

Суть биатлона, уточняют организаторы игр, заключается в преодолении дистанции с поражением различных целей за минимальное время. А весь чемпионат состоит из нескольких раундов, среди которых индивидуальная гонка - в ней участвуют все команды, в полуфинал выходят 12 команд, а до финальной эстафеты допускаются 4 команды.

Кстати, по результатам, показанным в прошлом году, все сборные разделили на два дивизиона. Беларусь вместе с Азербайджаном, Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией, Сербией и Узбекистаном вошла в состав первого. Во втором дивизионе - сборные Абхазии, Вьетнама, Катара, Конго, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии.

Как уже информировал "СОЮЗ", два года назад белорусские танкисты завоевали бронзу танкового биатлона, а в 2019-м - серебро.

Остается добавить, что в этом году в состязаниях, которые проходят уже в девятый раз, участвуют танкисты из 16 стран мира.