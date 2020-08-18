Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года

Нынешнее состояние российской экономики достаточно стабильно и позволяет государству выполнять свои обязательств.

К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, которые оценили вероятность повторения дефолта августа 1998 года. В материале, опубликованном на сайте Высшей школы экономики, они напоминают, что ранее о вероятности повторения событий августа 1998 года заявил директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

По мнению вице-президента НИУ "ВШЭ" Льва Якобсона, это очень мрачный прогноз. Эксперт отмечает, что когда экономисты строят прогнозы, принято исходить не из того, что не исключено (ведь не исключено, по сути, что угодно и когда угодно), а из того, какое развитие ситуации наиболее вероятно. Он напоминает, что в августе 1998 года отечественная финансовая система оказалась неспособна выплачивать внутренние и внешние долги из-за пирамиды государственных краткосрочных обязательств (ГКО).

В то же время экономист признает, что и в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись со снижением цен на энергоносители. Но сейчас ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия - наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга.

По данным Банка России, на начало 1998 года совокупный внешний долг составлял $182,9 млрд. На 1 июля 2020 года внешний госдолг составлял всего $65,5 млрд. Но при этом на 7 августа 1998-го в золотовалютных резервах ЦБ было всего $17 млрд, а на 7 августа 2020-го - $600,7 млрд. "То есть объем резервов сегодня покрывает и госдолг, и долги финансового сектора и компаний, тогда как в 98-м они были ничтожны", - подчеркивают эксперты ВШЭ.

Хотя, как отмечает ведущий научный сотрудник Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Андрей Чернявский, правительству, действительно, приходится наращивать заимствования из-за падения цен на нефть и сокращения ее добычи, а также снижения налоговых поступлений из-за простоя экономики в связи с ограничительными мерами.

Он отмечает, что есть различные прогнозы, как кризис может развиваться. Например, есть оценка, что дефицит федерального бюджета может установиться в 2020 г. на уровне 5% ВВП. Выпадающие нефтегазовые доходы правительство будет финансировать за счет использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила. И к катастрофическому сценарию это не приведет, считает эксперт.

Прогноз на среднесрочную перспективу также не должен пугать. Сейчас нет указаний на опасный уровень госдолга и объявления дефолта, подчеркивает эксперт. А с учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, правительству не потребуется дополнительное финансирование за счет заимствований, добавляет эксперт "Центра развития".