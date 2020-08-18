Эксперты: В Атлантике может плавать до 21 млн тонн пластика

Ученые обнаружили, что в Атлантическом океане плавает до 21 миллиона тонн крошечных пластиковых фрагментов. Такого количества пластика хватило бы для полной загрузки почти тысячи вместительных контейнеровозов.

В ходе исследования, проведенного британским Национальным центром океанографии во время экспедиции через всю Атлантику - от Британии до Фолклендских островов, ученые проанализировали слои верхних 200 метров океана. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Ученые обнаружили до семи тысяч пластиковых частиц на кубический метр морской воды. Они проанализировали свои образцы на предмет трех наиболее часто используемых и наиболее часто выбрасываемых полимеров - полиэтилена, полипропилена и полистирола, которые часто используются в пластиковой упаковке, придя к выводу, что содержание пластика во всей Атлантике оказалось намного больше ожидавшегося учеными показателя. Джейми Вудворд, эксперт по пластиковому загрязнению из университета Манчестера, сообщил BBC News, что результаты подтверждают более ранние исследования, согласно которым микропластическая нагрузка в океанах может быть "значительно выше, чем предполагали специалисты".

К слову, на фоне пандемии коронавируса некоторые экологические группы сообщили, что одноразовые покрытия для лица теперь являются одними из самых распространенных видов пластиковых отходов, которые вместе с бутылками обнаруживаются в прибрежных зонах.