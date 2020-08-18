Где и почему полезен холод: как хранить еду и спасает ли мороз от заразы

Холод - лучший друг продуктов, спортсменов и целой планеты. Но перегибать палку тоже не стоит. Кроме того, нужно помнить, что холод холоду рознь, рассказал в интервью "РГ" председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин.

Комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. Но для продуктов - совсем другая история. Фото: Gettyimages

Так для чего нам холод? Что изменило в нашей жизни появление промышленного холодильного оборудования?

Юрий Дубровин: Появление в XIX веке машинного способа охлаждения и замораживания изменило ход развития человечества. Возможность массового долговременного хранения продуктов питания - одна из причин, которая позволила резко увеличить народонаселение нашей планеты с 1,7 миллиарда человек в 1900 году, когда началось мировое применение холодильного оборудования, до 7,8 миллиарда жителей сегодня.

Холодильное оборудование позволило людям жить в городах, не заботясь о доставке свежей пищи. В городах построены большие холодильники, где продукты при температуре минус 20-24 градуса могли храниться в течение нескольких месяцев.

Сейчас без холодильных технологий не обходится ни один вид экономической деятельности: металлургия и машиностроение, атомная энергетика и химическое производство, нефтегазовая промышленность и медицина, спорт и военная техника, торговля и ЖКХ. Везде нужен холод. Холодильные машины и кондиционеры потребляют около 20 процентов всей вырабатываемой электроэнергии.

Считается, что замороженные продукты теряют витамины и другие потребительские свойства. Так ли это?

Юрий Дубровин: Современные технологии замораживания сохраняют в продукте максимальное количество витаминов. Промышленный способ предпочтительнее, чем замораживание в бытовой морозильной камере. В первом случае при заморозке происходит наиболее интенсивный отвод тепла. Из-за этого образуется большое количество мелких кристаллов льда. А чем меньше кристаллы, тем меньше они повреждают структурные элементы пищевых продуктов.

Какие основные правила хранения продуктов должны помнить потребители, особенно в летнее время?

Юрий Дубровин: Летом от срока годности продуктов стоит отнимать еще два-три дня. И внимательно следить за витринами - там, где продаются блюда собственного приготовления (салаты, пирожные, пицца), должен быть виден термометр, показывающий 4 2 градуса Цельсия. Отклонение в пару градусов может привести к порче продуктов, причем в считаные часы. Салаты без консервантов даже в холодильнике хранятся не более шести часов, колбасы вареные, нарезанные - всего 12 часов, взбитые сливки - шесть часов. Так что если утром вы видите в лотке остатки вчерашнего салата, брать его уж точно не рекомендуется.

Нужно помнить, что для каждого конкретного продукта - свой режим хранения в холодильнике. Например, для яблок наилучшая температура - от минус 0,5 до 1 градуса по Цельсию при относительной влажности воздуха от 85 до 95%. Чтобы сохранить яйца в течение 90 суток, нужно придерживаться температуры от минус 2 до 0 градусов. Для охлажденного мяса в условиях домашнего холодильника оптимальная температура - не выше 6,0 градуса, а замороженного - не выше минус 18 градусов.

Есть продукты, которым холод противопоказан. Не рекомендуется хранить в холодильнике многие овощи - морковь, свеклу, картофель, лук, из-за холода и влажности они начинают прорастать и гнить. Их лучше хранить в прохладном, но сухом месте.

Какое воздействие оказывает холод на COVID-19? Какая температура для него губительна? А какая, наоборот, становится благоприятной для активного распространения? Можно ли использовать холод для борьбы с этим вирусом или другими?

Юрий Дубровин: Холод никак не поможет уничтожить коронавирус. Поэтому нет никакого смысла морозиться на улице или где-то еще. Напротив, переохлаждение может ослабить иммунитет и даст шанс инфекции развиться быстрее.

Помните, COVID-19 передается и действует на организм так же, как и сезонный грипп. А когда люди чаще всего простывают? Правильно, зимой и в межсезонье, когда на улице холодно.

Чем может грозить увлечение кондиционерами, не считая обычной простуды? Есть ли какие-то рекомендации по оптимальной температуре/потоку холодного воздуха?

Юрий Дубровин: Как показывает практика, комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. С ростом температуры люди быстрее утомляются, снижается трудоспособность, ухудшается сон, повышается кровяное давление. Жизненно необходим кондиционер и аллергикам, страдающим от цветения трав, тополиного пуха, попадающего в квартиру через открытые из-за жары окна.

В самих кондиционерах нет вреда. Мы просто не умеем ими пользоваться. Находиться под струей охлажденного воздуха - то же самое, что стоять на сквозняке. Вспотели на жаре и встали под кондиционер - считай, простуда обеспечена.

Кондиционер лучше устанавливать так, чтобы холодный воздух дул вдоль потолка. Тогда он будет равномерно охлаждать помещение. Лучше включить его до того, как наступит жара, чтобы не было перепада температур. Помните, что разница в температурах в помещении и на улице не должна превышать 5-7 градусов. Не пожалейте денег на кондиционер с антибактериальным фильтром и увлажнителем, ведь кондиционер сушит воздух. Регулярно проветривайте помещение утром и вечером, когда на улице еще прохладно. И не забывайте вовремя менять фильтры в кондиционере.

Чем, по-вашему, объясняется такая большая популярность фигурного катания и хоккея в нашей стране?

Юрий Дубровин: В России интерес к ледовым видам спорта в крови, а по части хоккея и фигурного катания - на грани поклонения. С 2007 по 2014 год, в преддверии Олимпиады Сочи-2014, было построено большое число объектов мирового уровня. А в последующие годы - и множество ФОКов и тренировочных катков. Во многом это следствие чрезвычайной популярности "Ночной хоккейной лиги", которой охвачено практически все мужское население России и в которой играет все руководство страны. Начиная с предолимпийского периода, к ледовой индустрии привлекаются наиболее передовые исследовательские центры, в которых разрабатываются тончайшие научные технологии создания льда с прогнозируемыми физико-механическими свойствами. Большинство ледовых объектов страны, принимающих турниры, используют молекулярные технологии структурирования льда, которые позволяют существенно улучшать его скользящие и прочностные свойства.

Справка

Российский союз предприятий холодильной промышленности учрежден в 2003 году. Объединяет более 70 промышленных, инжиниринговых предприятий, научных и проектно-конструкторских организаций, учебных заведений индустрии холода. Деятельность союза направлена на создание конкурентоспособной, инновационной холодильной и криогенной промышленности России; содействие повышению конкурентоспособности, производительности и технической оснащенности предприятий отрасли; отстаивание интересов предприятий отрасли в органах государственной власти и местного самоуправления России, а также на международном уровне и т.д.