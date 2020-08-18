Где и почему полезен холод: как хранить еду и спасает ли мороз от заразы

Новости

Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 22:06
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 21:32
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 20:58
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера 20:48
Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 20:58
Рубрика: Экономика

Понизим градус

Где и почему полезен холод: как хранить еду и спасает ли мороз от заразы
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Неделя № 184(8238)
Холод - лучший друг продуктов, спортсменов и целой планеты. Но перегибать палку тоже не стоит. Кроме того, нужно помнить, что холод холоду рознь, рассказал в интервью "РГ" председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин.
Комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. Но для продуктов - совсем другая история. Фото: Gettyimages Комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. Но для продуктов - совсем другая история. Фото: Gettyimages
Комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. Но для продуктов - совсем другая история. Фото: Gettyimages

Так для чего нам холод? Что изменило в нашей жизни появление промышленного холодильного оборудования?

Юрий Дубровин: Появление в XIX веке машинного способа охлаждения и замораживания изменило ход развития человечества. Возможность массового долговременного хранения продуктов питания - одна из причин, которая позволила резко увеличить народонаселение нашей планеты с 1,7 миллиарда человек в 1900 году, когда началось мировое применение холодильного оборудования, до 7,8 миллиарда жителей сегодня.

В Москве вырос спрос на промышленных роботов

Холодильное оборудование позволило людям жить в городах, не заботясь о доставке свежей пищи. В городах построены большие холодильники, где продукты при температуре минус 20-24 градуса могли храниться в течение нескольких месяцев.

Сейчас без холодильных технологий не обходится ни один вид экономической деятельности: металлургия и машиностроение, атомная энергетика и химическое производство, нефтегазовая промышленность и медицина, спорт и военная техника, торговля и ЖКХ. Везде нужен холод. Холодильные машины и кондиционеры потребляют около 20 процентов всей вырабатываемой электроэнергии.

Считается, что замороженные продукты теряют витамины и другие потребительские свойства. Так ли это?

Юрий Дубровин: Современные технологии замораживания сохраняют в продукте максимальное количество витаминов. Промышленный способ предпочтительнее, чем замораживание в бытовой морозильной камере. В первом случае при заморозке происходит наиболее интенсивный отвод тепла. Из-за этого образуется большое количество мелких кристаллов льда. А чем меньше кристаллы, тем меньше они повреждают структурные элементы пищевых продуктов.

Какие основные правила хранения продуктов должны помнить потребители, особенно в летнее время?

Юрий Дубровин: Летом от срока годности продуктов стоит отнимать еще два-три дня. И внимательно следить за витринами - там, где продаются блюда собственного приготовления (салаты, пирожные, пицца), должен быть виден термометр, показывающий 4 2 градуса Цельсия. Отклонение в пару градусов может привести к порче продуктов, причем в считаные часы. Салаты без консервантов даже в холодильнике хранятся не более шести часов, колбасы вареные, нарезанные - всего 12 часов, взбитые сливки - шесть часов. Так что если утром вы видите в лотке остатки вчерашнего салата, брать его уж точно не рекомендуется.

Фото: iStock
Фермерским продуктам упростили доступ на рынки

Нужно помнить, что для каждого конкретного продукта - свой режим хранения в холодильнике. Например, для яблок наилучшая температура - от минус 0,5 до 1 градуса по Цельсию при относительной влажности воздуха от 85 до 95%. Чтобы сохранить яйца в течение 90 суток, нужно придерживаться температуры от минус 2 до 0 градусов. Для охлажденного мяса в условиях домашнего холодильника оптимальная температура - не выше 6,0 градуса, а замороженного - не выше минус 18 градусов.

Есть продукты, которым холод противопоказан. Не рекомендуется хранить в холодильнике многие овощи - морковь, свеклу, картофель, лук, из-за холода и влажности они начинают прорастать и гнить. Их лучше хранить в прохладном, но сухом месте.

Какое воздействие оказывает холод на COVID-19? Какая температура для него губительна? А какая, наоборот, становится благоприятной для активного распространения? Можно ли использовать холод для борьбы с этим вирусом или другими?

Юрий Дубровин: Холод никак не поможет уничтожить коронавирус. Поэтому нет никакого смысла морозиться на улице или где-то еще. Напротив, переохлаждение может ослабить иммунитет и даст шанс инфекции развиться быстрее.

Помните, COVID-19 передается и действует на организм так же, как и сезонный грипп. А когда люди чаще всего простывают? Правильно, зимой и в межсезонье, когда на улице холодно.

Чем может грозить увлечение кондиционерами, не считая обычной простуды? Есть ли какие-то рекомендации по оптимальной температуре/потоку холодного воздуха?

Юрий Дубровин: Как показывает практика, комфортной для человека является температура воздуха от +20 до +24 градусов. С ростом температуры люди быстрее утомляются, снижается трудоспособность, ухудшается сон, повышается кровяное давление. Жизненно необходим кондиционер и аллергикам, страдающим от цветения трав, тополиного пуха, попадающего в квартиру через открытые из-за жары окна.

В самих кондиционерах нет вреда. Мы просто не умеем ими пользоваться. Находиться под струей охлажденного воздуха - то же самое, что стоять на сквозняке. Вспотели на жаре и встали под кондиционер - считай, простуда обеспечена.

Кондиционер лучше устанавливать так, чтобы холодный воздух дул вдоль потолка. Тогда он будет равномерно охлаждать помещение. Лучше включить его до того, как наступит жара, чтобы не было перепада температур. Помните, что разница в температурах в помещении и на улице не должна превышать 5-7 градусов. Не пожалейте денег на кондиционер с антибактериальным фильтром и увлажнителем, ведь кондиционер сушит воздух. Регулярно проветривайте помещение утром и вечером, когда на улице еще прохладно. И не забывайте вовремя менять фильтры в кондиционере.

Чем, по-вашему, объясняется такая большая популярность фигурного катания и хоккея в нашей стране?

Фигуристку Валиеву пригласят на контрольные прокаты сборной России

Юрий Дубровин: В России интерес к ледовым видам спорта в крови, а по части хоккея и фигурного катания - на грани поклонения. С 2007 по 2014 год, в преддверии Олимпиады Сочи-2014, было построено большое число объектов мирового уровня. А в последующие годы - и множество ФОКов и тренировочных катков. Во многом это следствие чрезвычайной популярности "Ночной хоккейной лиги", которой охвачено практически все мужское население России и в которой играет все руководство страны. Начиная с предолимпийского периода, к ледовой индустрии привлекаются наиболее передовые исследовательские центры, в которых разрабатываются тончайшие научные технологии создания льда с прогнозируемыми физико-механическими свойствами. Большинство ледовых объектов страны, принимающих турниры, используют молекулярные технологии структурирования льда, которые позволяют существенно улучшать его скользящие и прочностные свойства.

Справка

Российский союз предприятий холодильной промышленности учрежден в 2003 году. Объединяет более 70 промышленных, инжиниринговых предприятий, научных и проектно-конструкторских организаций, учебных заведений индустрии холода. Деятельность союза направлена на создание конкурентоспособной, инновационной холодильной и криогенной промышленности России; содействие повышению конкурентоспособности, производительности и технической оснащенности предприятий отрасли; отстаивание интересов предприятий отрасли в органах государственной власти и местного самоуправления России, а также на международном уровне и т.д.

Экономика Отрасли

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае