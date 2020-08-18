Гоша Куценко предсказал запрет слова "негр" в России

31 августа на ТНТ стартует четвертый сезон глубоко жизненной комедии "Ольга" - с Яной Трояновой в главной роли. При этом стоит отметить, что к проекту с третьего сезона подключен и активный во многих областях 53-летний Гоша Куценко. Сыгравший там поклонника главной героини - предпринимателя Владимира.

По поводу грядущей для поклонников шоу радости Гоша дал большое интервью RT, где остановился не только на "Ольге", титульная героиня которой, по мнению актера, - "прототип России", но и на смежных и более отвлеченных темах.

В частности, известно, что в настоящее время Гоша пишет сценарий "на тему харассмента в нашей индустрии кино" - занимается им уже год. Сюжет артист не раскрывает, сообщая лишь, что там "всё очень узнаваемо и просто" - это история кинорежиссера, которого актриса обвинила в харассменте.

"Я бы сказал, такая лирическая трагикомедия о кино", - характеризует Куценко. Которого, напомним, не так давно самого "девочка несколько феминистического склада" обвинила "не в харассменте, а как-то иначе сформулировала свои претензии".

История, по словам актера, "глупая, немножко детская", так как "каждый ищет популярности как может", - говорит Гоша. Уточняя, что готов здесь понять любого человека.

Куценко признается: он даже хотел продолжения истории, но девушка удалила пост и написала, что жалеет о его публикации: "Видимо, начались обсуждения и она как-то по-иному взглянула на ситуацию".

Сам Гоша по поводу случившегося не переживал, там просто не из-за чего было переживать - его совесть чиста. И рассматривал он произошедшее лишь как недоразумение. Тем более что люди из киноиндустрии, которые актера хорошо знают, ему доверяют. Да и в целом для России проблема харрасмента пока не так актуальна, как в Голливуде.

"Но Америка в этом смысле всегда была законодателем разных социальных изменений, потрясений, хайпа. Поэтому наше общество тоже будет подвержено этому", - прогнозирует Гоша, обращая внимание: если еще год назад "эта тема была у нас упрощена", то сейчас уже набирает обороты.

"И это нормально. Скоро, возможно, у нас в России поднимут проблему расизма. Запретят употреблять слово "негр" и так далее", - пророчит артист. Выражая надежду, что до коленопреклонений дело все-таки не дойдет. Хотя и тут уверенности нет: "Чего только не бывает. Последнее время показало, что жизнь сюжетит покруче любого кинематографа", - подытожил Куценко.