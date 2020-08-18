Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали

Россияне не пострадали в ходе мятежа военных на базе в районе коммуны Кати возле Бамако - столицы Мали. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в посольстве РФ в Мали.

"Россиян среди пострадавших при инциденте в военной части нет", - сообщили в диппредставительстве.

Ранее стало известно, что мятежники во главе с полковником Садьо Камара захватили Генштаб малийских вооруженных сил. По предварительным данным, они арестовали премьер-министра страны Бубу Сиссе и сына президента Карима Кейта.

Как ранее сообщала "РГ", во вторник утром на военной базе в Кати, расположенной примерно в 15 километрах от малийской столицы, раздались выстрелы. Посольство Норвегии в Мали час спустя распространило сообщение о "мятеже в вооруженных силах". В последнее время эта африканская страна находится в состоянии острого внутриполитического кризиса, оппозиция требует отставки президента страны, отвергая компромиссные варианты урегулирования.