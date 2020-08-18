Новая тенденция: граждане начали активно расплачиваться по сделкам через нотариуса. Процедура проста: покупатель вносит деньги на депозит нотариуса, а нотариус обеспечивает, чтобы они в целости дошли до продавца после того, как покупатель получит свое. Момент расплаты, пугающий многих, становится абсолютно безопасным делом.

"В прошлом году за нотариальными действиями по перечислению средств на депозитный счет нотариуса в стране обратились почти 40 тысяч раз, в денежном эквиваленте это более 67,5 млрд рублей", - сообщили в Федеральной нотариальной палате.

При этом большое число граждан выбирает депозит нотариуса не для расплаты по сделкам, а для расчета по кредитам. Дело в том, что, как рассказывают эксперты, в последнее время некоторые кредитные организации, в первую очередь микрофинансовые организации, стали хитрить: под разными предлогами уклоняются от приема средств. В связи с пандемией некоторые отделения могут быть закрыты, в кассу деньги не принимают, а электронные системы по каким-то причинам не работают. Но в итоге крайним оказывается должник: на него потом начисляют штрафы за просрочку платежа. "Не работала касса? Это ваши проблемы", - говорят финансисты. Выручить в такой ситуации может нотариус.

"Одно из ключевых преимуществ публичного депозитного счета нотариуса - перечисление на него денежных средств, с юридической точки зрения, приравнивается к исполнению долговых обязательств, - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. - Это важно, когда долг есть и человек хочет осуществить платеж по нему вовремя, а вот кредитор по тем или иным причинам внезапно стал недоступен. У многих может возникнуть мысль: "Раз кредитор пропал, можно и вовсе не платить". Однако она в корне не верна. За невнесение платежа в срок, даже если речь идет об обанкротившейся кредитной организации, у которой заморожены все расчетные счета, должнику грозят серьезные штрафные санкции".

День внесения средств на депозит нотариуса будет считаться моментом расплаты по кредиту

День внесения платежа на депозит нотариуса будет считаться моментом исполнения его обязательств по кредиту. То есть переживать о том, что деньги окажутся на счете кредитора значительно позже даты, закрепленной в графике платежей, уже не нужно. "Все сервисы нотариата, как и все нотариальные действия в целом, служат общей цели - защите прав граждан, их законных интересов, стабильности гражданского оборота", подчеркнул президент ФНП России Константин Корсик.