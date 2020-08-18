"В прошлом году за нотариальными действиями по перечислению средств на депозитный счет нотариуса в стране обратились почти 40 тысяч раз, в денежном эквиваленте это более 67,5 млрд рублей", - сообщили в Федеральной нотариальной палате.
При этом большое число граждан выбирает депозит нотариуса не для расплаты по сделкам, а для расчета по кредитам. Дело в том, что, как рассказывают эксперты, в последнее время некоторые кредитные организации, в первую очередь микрофинансовые организации, стали хитрить: под разными предлогами уклоняются от приема средств. В связи с пандемией некоторые отделения могут быть закрыты, в кассу деньги не принимают, а электронные системы по каким-то причинам не работают. Но в итоге крайним оказывается должник: на него потом начисляют штрафы за просрочку платежа. "Не работала касса? Это ваши проблемы", - говорят финансисты. Выручить в такой ситуации может нотариус.
"Одно из ключевых преимуществ публичного депозитного счета нотариуса - перечисление на него денежных средств, с юридической точки зрения, приравнивается к исполнению долговых обязательств, - подчеркивают в Федеральной нотариальной палате. - Это важно, когда долг есть и человек хочет осуществить платеж по нему вовремя, а вот кредитор по тем или иным причинам внезапно стал недоступен. У многих может возникнуть мысль: "Раз кредитор пропал, можно и вовсе не платить". Однако она в корне не верна. За невнесение платежа в срок, даже если речь идет об обанкротившейся кредитной организации, у которой заморожены все расчетные счета, должнику грозят серьезные штрафные санкции".
День внесения платежа на депозит нотариуса будет считаться моментом исполнения его обязательств по кредиту. То есть переживать о том, что деньги окажутся на счете кредитора значительно позже даты, закрепленной в графике платежей, уже не нужно. "Все сервисы нотариата, как и все нотариальные действия в целом, служат общей цели - защите прав граждан, их законных интересов, стабильности гражданского оборота", подчеркнул президент ФНП России Константин Корсик.