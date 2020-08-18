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18.08.2020 00:03
Рубрика: Спорт

"Интер" разгромил "Шахтер" и вышел в финал Лиги Европы

Текст: Артур Нанян
Стал известен второй финалист Лиги Европы. Им стал миланский "Интер", разгромивший донецкий "Шахтер" со счетом 5:0. В решающей встрече турнира итальянцы встретятся 21 августа с "Севильей".
Фото: Lars Baron/Pool Photo via AP Фото: Lars Baron/Pool Photo via AP
Фото: Lars Baron/Pool Photo via AP
Фото: AP Photo / Martin Meissner, Pool
"Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Лиги Европы

В первом тайме вчерашнего матча "Шахтер" выглядел ничуть не хуже именитого соперника. У "горняков" даже было пару моментов для гола, но к перерыву команды ушли при счете 1:0. Причем пропустил украинский клуб после грубой ошибки голкипера Андрея Пятова. Он подарил мяч Николо Барелле, тот навесил на Лаутаро Мартинеса, а аргентинец точно пробил головой.

Начиная с середины второй половины "Шахтер" перестал бороться. С 64-й минуты "Интер" отгрузил в ворота соперника аж четыре гола: по мячу провели Мартинес с Данило Д"Амброзио, дубль оформил Ромелу Лукаку. Как итог - 5:0.

Спорт Футбол Лига Европы Спортивные организации Футбольные клубы "Интер" Спортивные организации Футбольные клубы "Шахтер" Лига Европы 2019/2020

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