iPhone с установленной Fortnite предлагают за сотни тысяч рублей

На eBay появились в продаже смартфоны iPhone с установленной игрой Fortnite, которая в начале текущей недели была удалена из каталога App Store. Стоимость устройств достигает нескольких тысяч долларов - например, самый дорогой iPhone XR с Fortnite обойдется покупателю в 3000 долларов, или более 200 тысяч рублей.

Ubergizmo уточняет, что в листинге присутствовал iPhone стоимостью 10 тысяч долларов (более 700 тысяч рублей).

Приобретать такие смартфоны не рекомендуется - и не только из-за высокой цены. Дело в том, что все эти iPhone содержат активный профиль Apple ID, и прежний владелец может заблокировать смартфон в любое время.