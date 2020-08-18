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iPhone с установленной Fortnite предлагают за сотни тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
18.08.2020,  
15:30

На eBay появились в продаже смартфоны iPhone с установленной игрой Fortnite, которая в начале текущей недели была удалена из каталога App Store. Стоимость устройств достигает нескольких тысяч долларов - например, самый дорогой iPhone XR с Fortnite обойдется покупателю в 3000 долларов, или более 200 тысяч рублей.

Ubergizmo уточняет, что в листинге присутствовал iPhone стоимостью 10 тысяч долларов (более 700 тысяч рублей).

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Приобретать такие смартфоны не рекомендуется - и не только из-за высокой цены. Дело в том, что все эти iPhone содержат активный профиль Apple ID, и прежний владелец может заблокировать смартфон в любое время.

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