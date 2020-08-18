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18.08.2020 19:45
Рубрика: Общество

Возвращение

Из Сирии прибыл борт с российскими детьми
Текст: Татьяна Владыкина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Двадцать шесть российских детей в минувшую ночь вернулись на родину из Сирии. "...Это было непросто", - написала утром в своем аккаунте детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Рейс министерства обороны, который прибыл ночью на аэродром Чкаловский был первым после карантина. Во время перелета детей сопровождали врачи. Известно, что после прилета детей отвезли в подмосковный санаторий. После медобследования и всех карантинных предосторожностей их передадут родственникам.

Кузнецова: Готовы документы для возвращения в РФ из Сирии 122 детей

Как сообщила Анна Кузнецова, этот рейс привез много сирот. "Некоторых мы вывезли ранее из лагеря Аль-Холь и вынуждены были оставить в приюте Дамаска из-за отсутствия документов, - пишет она в своем паблике. - Я тогда договаривалась с супругой президента Сирии Асмой Асад об этой возможности, ездила в приюты, смотрела условия. И если за этих детей можно было отчасти быть спокойными, то за детей в тюрьмах болела душа... В этот раз удалось попасть в тюрьмы, где мы не были раньше, забрать ДНК и забрать детей. Теперь можно говорить, что в Дамаске российских детей осталось совсем немного. Но мы продолжим искать их. Из-за карантина в этот раз не удалось забрать детей из лагерей Аль-Холь и Рож, но списки детей мы передали, и проведены переговоры с курдским руководством. Некоторые дети очень больны, их нужно срочно вывозить".

Тема вывоза наших маленьких соотечественников из Сирии и Ирака была самой болезненной во время карантина. В интервью "РГ" детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что из-за пандемии вывоз детей был приостановлен. При этом более 60 детей уже были готовы к вылету, на них были оформлены все необходимые документы.

Ранее детский омбудсмен поделилась опытом России по возвращению детей из зон вооруженных конфликтов на международной конференции ООН. По словам Анны Кузнецовой, на сегодняшний день в лагерях беженцев на территории Сирии, в тюрьмах Ирака, по различным оценкам, находятся несколько тысяч детей из разных иностранных государств.

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Ситуация в Сирии

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