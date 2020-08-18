Рейс министерства обороны, который прибыл ночью на аэродром Чкаловский был первым после карантина. Во время перелета детей сопровождали врачи. Известно, что после прилета детей отвезли в подмосковный санаторий. После медобследования и всех карантинных предосторожностей их передадут родственникам.
Как сообщила Анна Кузнецова, этот рейс привез много сирот. "Некоторых мы вывезли ранее из лагеря Аль-Холь и вынуждены были оставить в приюте Дамаска из-за отсутствия документов, - пишет она в своем паблике. - Я тогда договаривалась с супругой президента Сирии Асмой Асад об этой возможности, ездила в приюты, смотрела условия. И если за этих детей можно было отчасти быть спокойными, то за детей в тюрьмах болела душа... В этот раз удалось попасть в тюрьмы, где мы не были раньше, забрать ДНК и забрать детей. Теперь можно говорить, что в Дамаске российских детей осталось совсем немного. Но мы продолжим искать их. Из-за карантина в этот раз не удалось забрать детей из лагерей Аль-Холь и Рож, но списки детей мы передали, и проведены переговоры с курдским руководством. Некоторые дети очень больны, их нужно срочно вывозить".
Тема вывоза наших маленьких соотечественников из Сирии и Ирака была самой болезненной во время карантина. В интервью "РГ" детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что из-за пандемии вывоз детей был приостановлен. При этом более 60 детей уже были готовы к вылету, на них были оформлены все необходимые документы.
Ранее детский омбудсмен поделилась опытом России по возвращению детей из зон вооруженных конфликтов на международной конференции ООН. По словам Анны Кузнецовой, на сегодняшний день в лагерях беженцев на территории Сирии, в тюрьмах Ирака, по различным оценкам, находятся несколько тысяч детей из разных иностранных государств.