20 августа вся система образования уже должна быть готова к новому учебному году. "Утренние фильтры" , термометрия, дезинфекция, отмена массовых мероприятий - новая реальность, в которой придется работать всем российским школам.
Один из самых важных вопросов: нужны ли маски учителям? Отвечает Минпросвещения: нет такого предписания - всем учителям страны надеть маски с первого сентября.
Нет. Это вопрос, зависящий от эпидемиологической ситуации на местах. И он будет решаться на уровне регионов.
Дети просятся в школу
Мою внучку зовут Марфа. Ей семь лет, она бывшая первоклассница, первого сентября пойдет во второй класс. Девочка смышленая и современная, у нее свой смартфон, свой ноутбук. Короче, вполне освоилась в этом виртуальном пространстве. Спрашиваю внучку: "Готовишься в школу?" Отвечает: "Готовлюсь, конечно... Надо еще новую форму купить, учебники для второго класса". Задаю провокационный вопрос: "А если опять сделают карантин и заставят учиться по компьютеру?" Она машет руками и кричит: "Нет, нет! Хочу в школу! К ребятам, к Альбине Васильевне! Я по ним соскучилась!" По долгу службы читаю газеты из разных регионов России, ищу публикации на эту тему. И всюду одно и то же: наши дети очень хотят учиться в школе. Но не в виртуальной, а в настоящей. С любимой учительницей у доски, с соседом по парте, с настоящими книжками и тетрадками. Дети просятся в школу. Они соскучились.