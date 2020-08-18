- В этом году школьный порог переступят 1 миллион 900 тысяч первоклашек. Всего новый учебный год наступит для 17 миллионов школьников, более семи миллионов дошколят. А с учетом трех миллионов, получающих среднее профобразование, - это 27 миллионов ребят, которых примут 80 тысяч образовательных организаций, - рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. - Произойдет это 1 сентября. Готовимся именно в этот день начать полноценную работу в нормальном, очном режиме. Но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. К 1 сентября 2020 года планируется ввести в 32 субъектах Российской Федерации 32 тысячи 508 новых школьных мест. А к концу года - еще 55 тысяч 790 новых мест в 55 регионах.

Как пройдут праздничные линейки 1 сентября? Это каждый регион решает сам. Где-то их и вовсе отменили. Где-то проведут с ограничениями: на свежем воздухе, отдельно для каждого класса. А родителей попросят надеть маски. Фото: РИА Новости

20 августа вся система образования уже должна быть готова к новому учебному году. "Утренние фильтры" , термометрия, дезинфекция, отмена массовых мероприятий - новая реальность, в которой придется работать всем российским школам.

Один из самых важных вопросов: нужны ли маски учителям? Отвечает Минпросвещения: нет такого предписания - всем учителям страны надеть маски с первого сентября.

Нет. Это вопрос, зависящий от эпидемиологической ситуации на местах. И он будет решаться на уровне регионов.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ксения Колесникова

Письмо в редакцию

Дети просятся в школу

Мою внучку зовут Марфа. Ей семь лет, она бывшая первоклассница, первого сентября пойдет во второй класс. Девочка смышленая и современная, у нее свой смартфон, свой ноутбук. Короче, вполне освоилась в этом виртуальном пространстве. Спрашиваю внучку: "Готовишься в школу?" Отвечает: "Готовлюсь, конечно... Надо еще новую форму купить, учебники для второго класса". Задаю провокационный вопрос: "А если опять сделают карантин и заставят учиться по компьютеру?" Она машет руками и кричит: "Нет, нет! Хочу в школу! К ребятам, к Альбине Васильевне! Я по ним соскучилась!" По долгу службы читаю газеты из разных регионов России, ищу публикации на эту тему. И всюду одно и то же: наши дети очень хотят учиться в школе. Но не в виртуальной, а в настоящей. С любимой учительницей у доски, с соседом по парте, с настоящими книжками и тетрадками. Дети просятся в школу. Они соскучились.

Тамара Михайлова