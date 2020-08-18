В новом учебном году российские вузы примут на бюджетные отделения более 500 тысяч новых студентов. Причем около 400 тысяч мест открыты для будущих бакалавров и специалистов. Более того, буквально за пару месяцев до начала учебного года вузам в соответствии с поручением президента были выделены дополнительные места. К уже распределенным добавили еще 11,5 тысячи. При этом в приоритете региональные вузы: они получили более 9,5 тысячи мест. Так что в этом году университеты смогут принять больше первокурсников.

Что в тренде у нынешних абитуриентов? Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что наибольшей популярностью пользуются направления в области информационных технологий, инженерного дела, медицины и педагогики.

Но какое бы направление ни выбрал абитуриент, с 1 сентября он должен будет соблюдать новые санитарные требования. Базовым правилом для студентов и преподавателей станет обязательное ношение масок. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции. Без масок приходить на занятия смогут лишь те, у кого подтверждено наличие антител к вирусу. Но только после того, как предоставят соответствующую справку. Читать лекции преподаватели могут без масок. Важно, что студентам с хроническими заболеваниями разрешат перейти на индивидуальные учебные планы. У работников вузов, входящих в группу риска (возраст 65+, некоторые заболевания), появится возможность продолжить дистанционную работу.

Что еще появится в вузах для защиты от вируса? На входах - обязательные фильтры: бесконтактная термометрия студентов и преподавателей, обработка рук антисептиками. В помещениях появятся приборы для дезинфекции воздуха - бактерицидные лампы. Приобрести их придется на собственные средства вуза. Так же как и маски: их должно быть более чем достаточно, чтобы и студенты, и профессура, и персонал могли менять их каждые три часа.

В усиленном режиме начнут работать сотрудники вузовских "хозблоков", отвечающих за уборку. Требования здесь очень строгие: обработка перил, дверных ручек, выключателей и других поверхностей каждые четыре часа, ежедневная влажная уборка, а каждую неделю - генеральная. Тщательно будут следить за чисткой и дезинфекцией кондиционеров.

Студентам-иностранцам придется выдержать двухнедельный карантин и сдать тест на наличие вируса на 10-12-й день после прибытия в страну. Для тех, кто приехать не сможет, вузы обеспечат доступ к занятиям в онлайн-формате.

Когда начнется учебный год? У вузов есть право сдвинуть начало учебного года на 2 месяца. Однако большинство университетов готовы начать учебный год 1 сентября.

Кстати

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) провел опрос, согласно которому 65 процентов российских граждан в целом устраивает качество высшего образования в стране.

"Согласно опросу, 45% россиян считают качество российского образования удовлетворительным, 20% - хорошим, а 22% - плохим", - сообщает ФОМ. 66 процентов опрошенных считают, что высшее образование открывает путь к успеху.

На вопрос, отвечает ли высшее образование сегодняшним потребностям российской экономики, "скорее да" и "скорее нет" ответило примерно равное количество респондентов: 40 и 37 процентов соответственно.

Большинство россиян (73%) считают, что даже частичное сохранение дистанционного обучения в вузах скажется на качестве высшего образования отрицательно. С оптимизмом смотрят на дистант 10% опрошенных - им кажется, что удаленка будет вузам только в плюс.