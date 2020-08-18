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18.08.2020 18:05
Рубрика: Экономика

Треска по швам

Как рыбная отрасль пережила острую фазу коронакризиса
Текст: Татьяна Карабут
Пандемия коронавируса существенно сказалась на российской рыбной отрасли. Продавать продукцию на основные внешние рынки стало сложнее, а цены стали ниже. Да и с потреблением внутри страны по итогам года ждать высоких результатов не приходится.
Сохранить выручку российским рыбакам помог слабый рубль. Но объемы продаж и цены на рыбную продукцию из-за COVID-19 серьезно снизились. Фото: Лев Федосеев / ТАСС Сохранить выручку российским рыбакам помог слабый рубль. Но объемы продаж и цены на рыбную продукцию из-за COVID-19 серьезно снизились. Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Сохранить выручку российским рыбакам помог слабый рубль. Но объемы продаж и цены на рыбную продукцию из-за COVID-19 серьезно снизились. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

По данным Росстата, в 2019 году потребление рыбы на душу населения составило 21,9 кг. Но в первом полугодии 2020 года наблюдается явное снижение продаж рыбной продукции, говорит Герман Зверев, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), председатель Общественного совета при Росрыболовстве. По его словам, покупки рыбы население сокращает в первую очередь в кризисных ситуациях.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
Скумбрии и сельди иваси выловлено вдвое больше прошлогоднего

Сама рыбная отрасль за первые шесть месяцев 2020 года показала неплохие результаты: выручка составила 303 млрд рублей против 306 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. А по рыболовству и рыбоводству и вовсе наблюдается рост на 11%. Но причина этому - только в ослаблении рубля, рассказал Зверев.

Отрасль столкнулась с серьезным торможением сбыта на всех рынках - прежде всего из-за снижения продаж продукции глубокой переработки. Серьезно просел экспорт ракообразных, филе минтая, трески. Помимо сокращения объемов поставок, на внешних рынках по всем водным биологическим ресурсам наблюдается снижение цен, говорит Зверев. При этом отыграться во втором полугодии по крайней мере по минтаю (треть объема экспорта) и по крабу (еще треть объема экспорта) уже не получится. Частично компенсировать снижение экспорта удастся за счет лососевых, на которые сохраняются высокие цены.

Однако результаты на фоне последствий COVID-19 для российских рыбаков могли быть куда хуже, признает Зверев. Помогли меры, предпринятые Росрыболовством для предотвращения распространения пандемии коронавируса еще в конце февраля - начале марта. В итоге всплесков заболеваемости и остановок работы в рыбопромышленной отрасли удалось избежать. Да и прогноз по итогам года выглядит оптимистично: нас "выручат" иваси и скумбрия - в этом году их вылов может оказаться более чем вдвое больше прошлогоднего (560 тыс. тонн против 240 тыс. тонн). По мнению Зверева, у этой рыбы есть потенциал роста экспорта. Сейчас основные поставки рыбной продукции идут в Китай и Южную Корею, на которые приходится 82% объема экспорта. Но слабо развиты такие направления, как Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия.

Экономика Отрасли Правительство Минэкономразвития Росстат Правительство Минсельхоз Росрыболовство Пандемия коронавируса COVID-19

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