Как смартфон помогает искать грибы

Этим летом я твердо решила обратить искусственный интеллект себе на пользу и накачала в телефон приложений по распознаванию грибов. Но прежде чем отправиться в лес, поинтересовалась у председателя Союза грибников России Михаила Вишневского: стоит ли им доверять? Эксперт оценил возможности приложений весьма посредственно. "Грибы изменчивы, - сказал он. - Юный боровичок, только что проклюнувшийся из-под листьев, будет совсем не похож на старый белый гриб, у которого даже мякоть под шляпкой приобретает зеленоватый оттенок. Вряд ли искусственный интеллект справится с такими нюансами". Что ж, проверим.

Сорви, отряхни от листвы, подними к свету, сфотографируй с нужного ракурса - и тогда телефонное приложение скажет, что это за гриб. Но даже так ответ не всегда получается верный. Фото: Александр Корольков/РГ

На вкус и цвет

Все грибные приложения работают по одному принципу. Сфотографировал гриб, загрузил фото и получаешь вердикт: съедобен или ядовит. В некоторых приложениях есть дополнительные функции. К примеру, в Mushroom Identificator загружены карты самых грибных мест и даже способы приготовления собранного урожая. В приложении "По грибы" к фотографии можно добавлять описание найденного экземпляра. А "Экогид - грибы и определитель", как оказалось, может работать в лесу и без интернета.

Первый минус всех приложений обнаружился быстро. Ни одно из них не работает корректно, пока гриб не сорван. Точнее, все работает, если гриб стоит на ровной ноге, на ровной поляне и не завален листьями. Но так обычно растут только мухоморы. А благородный гриб любит играть в прятки. Вот в ложбинке за еловыми иглами спрятался белый - ножки не видно, она под подушкой из игл, торчит лишь коричневая шляпка. А в нескольких шагах со шляпкой почти такого же цвета стоит крепкая сыроежка. Сфотографируешь - ну просто близнецы-братья! А это что еще за чудо в листьях? Подберезовик, щедро присыпанный мелкой листвой. Ни один из этих грибов искусственный интеллект не опознал, пока они не были сорваны и красиво разложены на пакете. Но, согласитесь, не все грибы хочется трогать руками. Положим, опытный грибник бледную поганку в руки не возьмет. А неопытный, для которого и делаются приложения-распознаватели, будет вынужден взять, чтобы найти нужный ракурс.

Выбирай себе любой

Справедливости ради нужно сказать, что обычную лисичку от ложной и белый гриб от желчного, которых в этом году почему-то особенно много, все приложения отличили. Правда, одно из них на желчном сначала забуксовало, но после введения дополнительных признаков с заданием справилось. Хорошо искусственный интеллект распознает подберезовики и сыроежки, кроме тех, что имеют коричневые шляпки или конусовидную форму. Такие обычно торчат из земли обманчивыми шишечками, и их еще нужно повертеть перед телефоном, чтобы найти "читаемый" ракурс.

Удивительно, но лишь одно приложение с ходу опознало молодые маслята, собранные с лесистого пригорка. Эти грибы при недостатке солнца или влаги растут не привычными "варениками" с короткими ножками, а тянутся вверх, словно голенастые подростки. А их легко опознаваемая губчатая желтоватая мякоть с обратной стороны шляпки долго остается затянута белесой пленкой. Именно такие длинноногие маслята нам и попались - и пока мы не сняли пленки, телефон выдавал россыпь вариантов. Если приложение не может с ходу опознать гриб, оно предлагает сразу несколько вариантов ответа с фото и описанием - и, как говорится, выбирай себе любой. Сомнительная перспектива для тех, кто по лесам ходит не часто.

Впрочем, когда искусственный интеллект сомневается: масленок перед ним или мокруха еловая - это странно, но не страшно. Оба гриба съедобны, и мокруха в жареном виде будет еще повкуснее маслят. Но есть грибы-двойники, с которыми принцип "выбирай себе любой" не работает. Вот, к примеру, опенок. Очень вкусный гриб с ярко выраженным вкусом и ароматом. У него есть двоюродный брат - опенок королевский, он же золотистая чешуйчатка, на ярко выраженные чешуйки которой сложно не обратить внимания. Кстати, королевский опенок - рекордсмен среди грибов по содержанию железа и магния, а еще его очень любит щитовидная железа. Но и у этого гриба есть разновидности - гаревая и обыкновенная чешуйчатки. А вот они относятся уже к условно съедобным, их можно есть только после трудоемкой термической обработки. Иначе легко попасть в больницу, особенно если закусывать этими грибами спиртное. А теперь вопрос на засыпку: отличит ли искусственный интеллект золотистую чешуйчатку от обыкновенной? Потому что неопытный грибник не отличит точно.

Проверить это на практике, к сожалению, не удалось - летних опят не попалось, а для осенних еще не сезон. С картинками, загруженными из интернета, приложения вроде справляются, верно раскладывая опята по типам и классам, но надо признать: на картинках изображены грибы идеальные - чешуйки топорщатся, все нужные пятнышки и полоски на месте. В лесу таких идеальных грибов обычно не сыщешь.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Ирина Рыбникова

50 на 50

"Я знаю случаи, когда люди приезжали из других регионов, набирали в лесу грибов, ели их и умирали. Потому что один и тот же гриб в разных регионах может выглядеть по-разному, все зависит от климата", - говорит Михаил Вишневский. Особенно если речь идет не о белых, подосиновиках и подберезовиках, а, например, о рядовках и серушках, которыми обычно завершается грибной сезон.

Эксперт уверен, что эффект всех грибных приложений можно оценить как 50 на 50. И то только при идентификации самых распространенных видов грибов. Так что, отправляясь в лес, рассчитывать на искусственный интеллект не стоит. Лучше предварительно почитать сертифицированные энциклопедии. И руководствоваться двумя главными принципами грибника. Первый: не знаешь - не бери! И второй: все грибы съедобны. Просто некоторые - только один раз.

Кстати

Синий тоже вкусный

В последние два-три года в подмосковных лесах все чаще встречаются грибы гиропоры, или, в просторечии, синяки. Это название они получили за свойство стремительно синеть на срезе или даже при обычном нажатии пальцем. Многие, найдя гиропор, просто крошат его на куски, удивляясь метаморфозам, происходящим с грибом. И зря. Гиропор съедобен и очень вкусен.