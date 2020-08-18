Сейчас уже мало кто помнит о таком организованном занятии советских школьников, преимущественно пионеров, как уничтожение сусликов (грызунов семейства беличьих) на сельских полях. Между тем у этого занятия была своя предыстория.

До революции

Дети ловили сусликов задолго до революции 1917 г. Вот описание поведения пятилетнего (!) мальчика во второй половине ХIХ в.: "Вдруг невдалеке от полосы Сенька увидал суслика, и сердце его забилось от восторга, как у всякого охотника. Раньше он несколько раз ловил "петелкой" сусликов, и теперь - мог ли он удержаться от соблазна? Нора была так близко, суслик так нагло свистел, а сердце так сильно стучало в нем, что он не выдержал - забыл отца и бороньбу, забыл честь и совесть и соскочил с лошади. Сделав из своего пояса петлю, он бросился к норе зверька и принялся ставить ловушку, для чего пал на брюхо перед норой и в увлечении забыл все на свете"1.

Из этого примера видно, что значимым занятием сельских детей признавалось участие в пахоте, бороновании и т.д., охота же на сусликов воспринималась как досужая забава.

Кадр из одноименного диафильма 1960 г., выпущенного по сюжету книги.

Общественный долг или заработок?

Уже после революции, по крайней мере, одной из целей охоты детей на сусликов стало получение денег от сдачи шкурок. Так, в повествовании Виктора Астафьева о сибирской деревне первой половины 1930-х гг. читаем: "Добыть деньги... не так-то было просто... Мы... выливали водой сусликов из нор, ловили капканами крыс и оснимывали их..."2 Фразу можно понять и так, что для "добычи денег" "оснимывали" не только крыс, но и сусликов.

Знаменитый писатель Борис Стругацкий вспоминал о своей жизни в 10-11-летнем возрасте в 1943-1944 гг. в райцентре Ташла Чкаловской области: "Борька Трунов стал... моим главным дружком - у него я учился небрежно ругаться матом, элегантно плевать сквозь зубы и выливать сусликов"3.

В повести М. Колосова во второй половине 1940-х гг. мальчишек ("человек пятнадцать ребят"), пришедших в контору совхоза (по-видимому, добровольно), чтобы поработать, отправляют на прополку: "Кое-где вставали на задние лапки суслики, свистели, но, завидев ватагу, быстро прятались в норы. А сколько их ребята уничтожили весной - трудно сосчитать! Думали - ни одного не осталось. Нет, бегают, перекликаются..."4

Но уже в 1950-1960-е гг. задача уничтожения сусликов ставилась перед пионерами и школьниками как перед организованной силой. В 1965 г. в изданной тиражом 100 тысяч экземпляров "Книге вожатого" отмечалось, что "один суслик может съесть за год от 4 до 16 килограммов зерна. Эти вредные грызуны заселяют в нашей стране огромное пространство, примерно 40 миллионов гектаров. Если считать, что на гектаре живут 15 сусликов (а их может быть и 50, 100 и 200), то и тогда общее количество зверьков выразится в огромной цифре - 600 миллионов штук.

За год они уничтожают столько зерна, что нагруженный им поезд растянулся бы на 1500 километров в длину.

Такие огромные убытки приносит нашему хозяйству суслик, а между тем охота за ним несложна. Для нее даже ружья не нужно.

Уничтожая грызунов - вредителей полей (сусликов, хомяков, водяных крыс), пионеры не только сберегут колхозу урожай, они сдадут государству ценную пушнину..."

Печатная продукция эпохи борьбы с сусликами.

Способы и цели охоты

Предлагались следующие варианты охоты: "Если поблизости воды нет, выезжают в поле с налитой доверху бочкой... Другой способ ловли сусликов - капканами... Их можно купить в охотничьем магазине или в конторе "Заготживсырье" ...Капкан устанавливают в небольшой ямке, вырытой перед самым входом в нору... Как поставить капкан, показано на рисунке... Лучшее время для ловли сусликов - раннее утро и вечер, днем в сильную жару и ночью они прячутся в норы.

Можно ловить сусликов и волосяной петлей... (из конского хвоста)"5.

Получить реалистичное представление о многих аспектах общественно организованного "взаимодействия" ребят с сусликами можно из повести Алексея Мусатова и Григория Рихтера "Делегат", вышедшей в 1956 г.. Из книги становится ясно, что приемом сусличьих шкурок занимался "агент-заготовитель", покупавший "по прейскуранту системы "Заготкожсырье" шерсть, рога, копыта, щетину, перо, пух, кожи и тому подобное...". Он предлагал школьникам для ознакомления листок, на котором напечатан "Порядок сдачи сусличьих шкурок..."6.

В деревне Апраксино (Апраксинском колхозе) пионер Мишка Чистов, вопреки пионерскому начальнику Ване Сорокину, ловил сусликов, от чего получал немалую выгоду: "Кто три тысячи сусликов набил? Я, Мишка Чистов. А вы со своим Ваней Сорокиным все больше заседали да планы составляли". "Мишка махнул на Ваню рукой и занялся ловлей сусликов. Дело это ему очень понравилось, особенно после того, когда он, сдав на заготовительный пункт первую сотню сусличьих шкурок, получил сахар, мануфактуру, деньги. Целыми днями Мишка пропадал в поле, ставил силки, капканы и возвращался домой, обвешанный... сусличьими шкурками... Колхозники почтительно называли Мишку "защитником урожая", "грозой сусликов"... Мишка приобрел в сельмаге патефон с пластинками, проигрыватель, футбольный мяч, сделал подарки матери и отцу... Карманы у Мишки постоянно были набиты леденцами, семечками, кедровыми орешками..."7

Печатная продукция эпохи борьбы с сусликами.

Оборотная сторона охоты

В рассказе "Суслик" Светланы Василенко, чьи детские годы прошли в военном городе Капустин Яр Астраханской области, описывается, как "выливали сусликов" во второй половине 1960-х гг.: "Весной мы, пионеры военного города Ярград, выходили в степь выливать сусликов из норок. Тихо за нашим отрядом ползла поливальная машина с хлорированной водой... В нору, черно уходящую в глубь земли, мы лили из ведер воду, и та уходила стремительно, беззвучно и насовсем. И снова налили, и снова ушла она... И уже забыв про суслика, не веря, что когда-нибудь выскочит он из норы..., - мы лили воду просто так... Вдруг из соседней норки выполз суслик. Он вылез на свет, мокрый, дрожащий, маленький... Он... подслеповато щурясь, поглядел на солнце... Поглядел... на нас, сгрудившихся над ним людей... ...Понял - не вырваться. И обреченно залег: берите... И закрыл глаза. В тот день мы, пионеры шестого класса "Б", вылили двадцать два суслика и вышли на первое место по заготовке шкурок"8.

Сдирание детьми шкурок с млекопитающих было в 1950-1960-е гг., по всей видимости, социально одобряемым занятием. В повести Эдуарда Шима "Мальчик в лесу" (1968 г.) десятилетний Тимофей ставил в лесу капканы на кротов, сдирал с пойманных кротов шкуры и сдавал их на заготовительный пункт...

"...На пункте прейскурант печатный выставлен... Амбарная крыса... стоит десять копеек. И кротовая шкурка тоже десять... Поработаешь на совесть, могут тебя на Доску почета вывесить. Есть такая Доска почета, над прилавком красуется, вся в знаменах, серебре и морщинистом золоте.

- Нравится? - подмигнул приемщик, указывая на доску... - Старайся. Имеешь, как говорится, шанс.

...Приемщик объяснил, что... Тимофей может стать первым среди школьников. И тогда портрет... вывесят на доску.

- Как твоя фамилия? - спросил приемщик.

- Копенкин...

- Вот так и подпишем: "Лучший юный охотник, пионер Копенкин, сдал тысячу шкурок""9.

В 1968 г., в год публикации повести, в журнале "Литература в школе" в рубрике "Новинки детской литературы" Н. Авдулина, разбирая это произведение, откровенно восхищалась "десятилетним мальчишкой Тимкой": "У Тимофея в этот день были важные дела в лесу: еще с вечера он решил проверить капканы, которые расставил на кротов... Во всех капканах поджидала его добыча. Тимофей предвкушал, как он поразит приемщика на заготовительном пункте рекордным числом кротовых шкурок!.. Автору очень удался этот дерзкий, самостоятельный мальчишка-труженик. Любая работа ему по плечу... О, Тимофей - это характер! Мимо такого не пройдешь..."10

Кадры из диафильма "Делегат".

Когда изменились взгляды?

Начало 1970-х гг., видимо, стало рубежом, когда умерщвление животных детьми (для личной выгоды, в интересах народного хозяйства или в учебных целях) утратило положительную или нейтральную окраску и приобрело или отрицательный характер или стало замалчиваться.

Так, если в 1965 г. в "Книге вожатого" процесс "охоты на сусликов" описывался подробно, то в следующем издании, осуществленном всего через семь лет - в 1972 г. (и последующих - 1982, 1985 г.) - об истреблении сусликов не было даже упоминания. В 1975 г. в повести Владимира Железникова "Чучело" (опубликована в 1981 г.) поведение шестиклассника Вальки, отлавливавшего на улицах бесхозных собак и отводившего их на живодерню, оценивалось однозначно негативно. Именно в 1970-е гг., как представляется, ушло из массовой школьной практики и препарирование ("резание") лягушек.

1. Каронин С. (Петропавловский Н.Е.) Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1958. С. 266.

2. Астафьев В. Последний поклон: Повесть. В 2-х т. М., 1989. Т. 1. С. 230.

3. Стругацкий А. Стругацкий Б. Собр. соч. М.: СПб., 2001. Т. 11. С. 529.

4. Колосов М. Мальчишка. Повесть. Л.: Л., 1960. С. 68.

5. Там же.

6. Мусатов А.И., Рихтер Г.А. Делегат. Повесть. М., 1956.

7. Там же.

8. Василенко С. Дурочка: Роман, повесть, рассказы. М., 2000. С. 183-184.

9. Шим Э. Мальчик в лесу. Повесть. М., 1968.

10. Авдулина Н. Рец. на: Эдуард Шим. Мальчик в лесу [рубрика "Новинки детской литературы"] // Литература в школе. 1968, N 6. С. 81.