Как усмирить землетрясение

Землетрясение - парадоксальное явление, которое нам демонстрирует Земля. Она производит сильнейший удар, и вроде пропустить подготовку к нему невозможно, ведь в недрах долго копилась огромная энергия. Но толчок почти всегда происходит так внезапно, что наука до сих пор не может заранее "поймать" его подготовку. Но постепенно ученые начинают разбираться в сути дела. Оказывается, кроме обычных "быстрых" землетрясений существуют "медленные", когда происходят настолько слабые колебания земной коры, что зачастую люди не ощущают их вовсе, хотя энергия может выделиться такая же, как при обычном землетрясении. Такая двуличность открывает заманчивую перспективу - научиться превращать обычное землетрясение в "медленное", чтобы энергия выделялась, но без разрушения.

- Это задача максимум. Чтобы ее решить, надо понять механизм обычных и "медленных" подземных толчков, как они формируются, в чем совпадают, а в чем различаются, - говорит доцент МФТИ Алексей Остапчук. - Мы уже научились воспроизводить в лаборатории аналоги этих событий. При быстрых землетрясениях видим импульс с резким началом, а при медленных колебания нарастают постепенно, их начало сложно определить. Мы показали, что важно смотреть наряду с амплитудой и энергией на волновую форму импульса.

Оказалось, что по форме акустических импульсов можно понять, что происходит с разломом, причем быстрые и медленные микрособытия отвечают в нем за разные структурные зоны. Словом, выявленные закономерности говорят о том, что землетрясение можно предсказать по анализу сейсмоакустических данных.

А как с управлением подземной стихией? Превращением быстрых землетрясений в медленные? Ученые решили пока заняться так называемыми техногенно-тектоническими землетрясениями, которые вызываются деятельностью человека, добычей минерального сырья. Зная структурные особенности разломов на месторождении за счет механических действий, можно попробовать отработать методы преобразования быстрого землетрясения в медленное. Одним из вариантов, по словам Остапчука, может быть введение в разлом специальной жидкости, которая позволит перевести быстрое разрушение в пластичную деформацию. Работа поддержана Российским научным фондом, результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.