Как усмирить землетрясение

- Это задача максимум. Чтобы ее решить, надо понять механизм обычных и "медленных" подземных толчков, как они формируются, в чем совпадают, а в чем различаются, - говорит доцент МФТИ Алексей Остапчук. - Мы уже научились воспроизводить в лаборатории аналоги этих событий. При быстрых землетрясениях видим импульс с резким началом, а при медленных колебания нарастают постепенно, их начало сложно определить. Мы показали, что важно смотреть наряду с амплитудой и энергией на волновую форму импульса.
Оказалось, что по форме акустических импульсов можно понять, что происходит с разломом, причем быстрые и медленные микрособытия отвечают в нем за разные структурные зоны. Словом, выявленные закономерности говорят о том, что землетрясение можно предсказать по анализу сейсмоакустических данных.
А как с управлением подземной стихией? Превращением быстрых землетрясений в медленные? Ученые решили пока заняться так называемыми техногенно-тектоническими землетрясениями, которые вызываются деятельностью человека, добычей минерального сырья. Зная структурные особенности разломов на месторождении за счет механических действий, можно попробовать отработать методы преобразования быстрого землетрясения в медленное. Одним из вариантов, по словам Остапчука, может быть введение в разлом специальной жидкости, которая позволит перевести быстрое разрушение в пластичную деформацию. Работа поддержана Российским научным фондом, результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.