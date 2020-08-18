У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Как включить приложения Android на Windows 10

Текст:   Антон Благовещенский
18.08.2020,  
17:06

В приложении Your Phone для операционной системы Windows 10 заработал запуск приложений для Android на обычных компьютерах. Ранее функцию могли оценить бета-тестеры, а теперь - все пользователи.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить само приложение Your Phone ("Ваш телефон") и обзавестись смартфоном Samsung - пока что функция запуска мобильных приложений на экране Windows-компьютера работает только с гаджетами от южнокорейского производителя.

Смартфоны Samsung получат три обновления Android. Список моделей

Вот как это выглядит.

Фото: Microsoft

На смартфоне, в свою очередь, должно быть установлено приложение Link to Windows, и он должен быть подключен к той же беспроводной сети, что и компьютер. Запустить можно только одно приложение одновременно, поддержка одновременного запуска нескольких приложений на экране Windows-компьютера появится позже, пишет MSPowerUser.

гаджеты
Фото: istock
Apple удалит аккаунт разработчика Epic Games из App Store 17.08.2020
Старые смартфоны Huawei не получат обновления Android. Что случилось 17.08.2020
Нужно ли часто перезагружать смартфон и зачем? 14.08.2020
смартфоны
Фото: OPPO
OPPO выпустила TWS-наушники с двойным шумоподавлением 17.08.2020
Дешевые смартфоны Samsung получат три обновления Android вместо двух. Список моделей 14.08.2020
Apple удалила Fortnite из App Store, студия Epic Games будет судиться 13.08.2020
Android
Civilization VI вышла на Android, что с ней не так? 14.08.2020
TikTok обвинили в слежке за пользователями Android 12.08.2020