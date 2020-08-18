Как включить приложения Android на Windows 10

В приложении Your Phone для операционной системы Windows 10 заработал запуск приложений для Android на обычных компьютерах. Ранее функцию могли оценить бета-тестеры, а теперь - все пользователи.

The newest #YourPhone feature: Apps, has started rolling out further. So some of you may see your Phone screen entry switch over to Apps (even if you're not a Windows Insider). Available on select Android devices https://t.co/2p00jSOkwn #FeatureFriday pic.twitter.com/bWArDMvBWw — Analy Otero Diaz (@AnalyMsft) August 14, 2020

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить само приложение Your Phone ("Ваш телефон") и обзавестись смартфоном Samsung - пока что функция запуска мобильных приложений на экране Windows-компьютера работает только с гаджетами от южнокорейского производителя.

Вот как это выглядит.

Фото: Microsoft

На смартфоне, в свою очередь, должно быть установлено приложение Link to Windows, и он должен быть подключен к той же беспроводной сети, что и компьютер. Запустить можно только одно приложение одновременно, поддержка одновременного запуска нескольких приложений на экране Windows-компьютера появится позже, пишет MSPowerUser.