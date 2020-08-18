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18.08.2020 21:00
Рубрика: Экономика

По новым правилам

Как встречают российских туристов в Турции
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 184(8238)
На курорты Турции ежедневно улетают около 20 тысяч россиян. Прямые авиарейсы в Анталью, Даламан и Бодрум возобновились с 10 августа. Во время полета и на отдыхе туристов ждут новые правила, предупреждают эксперты.
У прибывших туристов в аэропорту измеряют температуру автоматически, очередей на паспортном контроле нет. Фото: РИА Новости У прибывших туристов в аэропорту измеряют температуру автоматически, очередей на паспортном контроле нет. Фото: РИА Новости
У прибывших туристов в аэропорту измеряют температуру автоматически, очередей на паспортном контроле нет. Фото: РИА Новости

Прежде всего путешественникам, вылетающим в Турцию, стоит учесть, что российские авиакомпании ввели ограничения по провозу ручной клади, а некоторые из них отказались от питания на борту. Например, авиакомпания "Россия" сообщила, что по требованию властей Турции брать на борт в качестве ручной клади разрешается только личные вещи. Среди них дамские сумки или мужские портфели, ноутбуки, переноски для младенцев, небольшие видеокамеры или фотоаппараты, а также сувениры из магазинов в аэропорту, папки дипломатического курьера и драгоценные изделия. Все прочие вещи придется сдать в багаж. Те же правила ввели и в других авиакомпаниях. Правда, по отзывам путешественников, пустить в самолет могут и с небольшим рюкзаком.

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
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При посадке на борт могут проверить температуру. Если она выше 37,5 C, а также выявят кашель, насморк и затрудненное дыхание, на борт самолета не пустят. В салоне пассажиры должны соблюдать дистанцию минимум в 1 метр и носить маски, отмечают в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Справка об отсутствии заболевания новым коронавирусом для въезда в Турцию не нужна. В аэропортах рекомендуется надеть маски. У прибывших туристов также измеряют температуру. Для этого установлены автоматические камеры-термосканеры. Паспортный контроль проходит без задержек.

В отели туристов доставляют на автобусах, которые сейчас загружены наполовину, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Ради снижения плотности потока отдыхающих в отелях предоставляется только 65% номерного фонда, отметил в беседе с "РГ" вице-президент АТОР Дмитрий Горин. Носить маски на улице не обязательно. Надевать их просят только в общественных местах, например, в магазинах или на транспорте.

"Ограничения есть, но отдыхать они не мешают", - рассказывает "РГ" москвичка Елена Яшина, которая сейчас отдыхает в Турции. Например, в ресторан пускают только в масках и измеряют температуру. Работает "шведский стол", но блюда накладывает только персонал отеля. Правда, ассортимент блюд меньше, чем мог бы быть, делится она.

На курортах Турции есть ограничения в ресторанах, СПА-центрах, детских клубах, но отдыху они не мешают

Зато в бассейне, на пляже, по отзывам туристов, никаких ограничений нет. Только лежаки на пляжах теперь расставляют на расстоянии 2,5 метра, и их количество уменьшено.

Фото: Gettyimages
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Требования к работе ресторанов, инфраструктуры отелей четко описаны в протоколе безопасности, поясняет Горин. Например, детские клубы при отелях также работают по своим стандартам. В частности, ограничено количество гостей, которые могут одновременно находиться в клубе. Те же правила действуют и в отношении СПА-центров.

До вылета обратно туристам нужно заполнить на портале госуслуг специальную анкету, а в течение трех календарных дней после прилета сделать лабораторное исследование на COVID-19 и передать информацию о его результатах на портал. В случае ухудшения здоровья в течение 14 календарных дней со дня прибытия нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью по месту жительства.

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