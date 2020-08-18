Какую поддержку могут получить родители при подготовке к школе

Эксперты проекта ОНФ "Равные возможности - детям" запустили в соцсетях информационную кампанию "Льготы к учебному году". Об этом сообщила координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.

- Скоро первое сентября - день, когда ребенок сможет положить в рюкзак тетради, ручки, карандаши и отправиться в школу, по которой он так соскучился. Однако подготовка ученика в школу способна серьезно ударить по бюджету семьи. Многие семьи нуждаются в финансовой поддержке, но не знают, что она им положена согласно региональным постановлениям. Акция направлена на повышение информированности граждан о региональных выплатах при подготовке к новому учебному году, - пояснила Духанина.

Сегодня в 58 регионах России установлены меры социальной поддержки для отдельных категорий семей, позволяющие финансово облегчить для родителей сбор ребенка в школу.

Так, в Москве многодетным семьям полагается ежегодное денежное пособие в размере 10560 руб. на приобретение комплекта одежды для посещения школьных занятий, в Рязанской области - 2000 руб. на приобретение школьных принадлежностей, в Алтайском крае - 7500 руб. для подготовки к школе первоклассника.

В Липецкой области для приобретения школьной формы либо заменяющего ее комплекта детской одежды многодетным семьям предоставляют 2500 руб. раз в два года, а для приобретения спортивной формы - 2010 руб. ежегодно. На Камчатке выплату в 2500 руб. можно получить на ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а в Ярославской области - 1328 руб. на каждого школьника из малоимущей семьи.

Сейчас активисты проекта "Равные возможности - детям" работают над картой образовательных льгот - инструментом, который позволит получить информацию обо всех федеральных и региональных мерах поддержки, положенных семьям в связи с обучением детей.

- К сожалению, не во всех региональных нормативных актах, устанавливающих меры поддержки обучающихся, содержится вся необходимая информация для их получения. В эти субъекты мы направим депутатские запросы с просьбой конкретизировать порядок и сроки получения льгот, - рассказала Духанина.

Кстати

По данным аналитиков РЭУ им. Г.В. Плеханова, сборы первоклассника в школу сейчас занимают весомую долю в расходах семьи - в среднем от 16,1 до 23,6 тыс. руб., т.е. около 40-62 % месячного денежного дохода домохозяйства (если рассматривать среднедоходные группы населения России). Траты семьи на сбор школьника средних классов к предстоящему Дню знаний будут немного меньше в связи с тем, что часть вещей и школьных принадлежностей остались от прошлого учебного года. Расходы в этом случае составят в среднем от 9,8 до 17,2 тыс. руб.

Первоклашке помимо покупки в полном объеме школьной и спортивной формы, обуви, рюкзака, канцелярских принадлежностей для уроков, в т.ч. ИЗО и труда, нужно обустроить дома рабочее место для выполнения домашних занятий. Это дополнительные траты на приобретение письменного стола (2,5-14 тыс. руб.) со стулом-креслом (2,3-11 тыс. руб.) и настольной лампой (1,2-3 тыс. руб.).