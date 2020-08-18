Каждая сотая ипотечная сделка в РФ относится к "Дальневосточной ипотеке"

С момента начала действия программы "Дальневосточная ипотека" Росреестр зарегистрировал 18 434 сделок по почти 9,4 тысячам объектов. Такие данные приводятся в сообщении аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко.

"По данным на 14 августа, зарегистрировал 18 434 сделок. Среди них - 9 347 ипотек, 4 779 договоров долевого участия, 3 033 - прав собственности на основании договоров купли-продажи и 1 190 договоров уступки прав требования по ДДУ", - говорится в сообщении.

Зампред правительства Виктория Абрамченко отметила потенциал роста программы, сообщив что сегодня примерно каждая сотая сделка в отношении объектов недвижимости, приобретенных в кредит, относится к "Дальневосточной ипотеке".

"Возможность в будущем приобретать в ипотеку вторичное жилье в некоторых регионах Дальнего Востока станет для граждан еще одним дополнительным стимулом участия в программе", - отметила она.

Лидерами по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека" на сегодняшний день стали Республика Саха (Якутия) и Приморский край. На эти регионы пришлось 4 814 и 4 113 регистрационных действий соответственно. На третьем месте Хабаровский край с 2 527 регистрациями, на четвертом - Республика Бурятия (2 408), на пятом - Амурская область (1 484), на шестом - Забайкальский край (1 296). Завершают список Сахалинская область (1 038), Камчатский край (134), Магаданская область и Чукотский АО (6).

В среднем в день в 11 регионах ДФО поступает порядка 500 заявлений на регистрацию ипотеки, из них около 170 или 34% от общего количества - в электронном виде. Помощь гражданам в оформлении "Дальневосточной ипотеки" оказывает Росреестр, сопровождая каждую сделку. С февраля 2020 года срок регистрации по ним сократился до 2 дней.

Как уже сообщала "РГ", 18 августа в Благовещенске (Амурская область) глава кабмина Михаил Мишустин встретился с участниками программ "Дальневосточный гектар" и "Дальневосточная ипотека". Он отметил уникальность проекта, не только с точки зрения ипотечной ставки, но и практического отсутствия барьеров для граждан по ее использованию. "Когда под 2% можно взять ипотеку, мы видим, какой она стала сразу популярной", - передает слова премьера пресс-служба правительства.

Ранее для расширения потенциальных участников программы правительством было объявлено о снижении первоначального взноса по льготным ипотечным продуктам, включая "Дальневосточную ипотеку", с 20% до 15%.

Виктория Абрамченко также добавила, что в июне текущего года правительством был одобрен и внесен в Госдуму разработанный Минвостокразвития законопроект, позволяющий обладателям "Дальневосточного гектара" досрочно оформить его в собственность в случае намерения строительства на нем жилого дома по ипотечному кредиту.

По словам ее словам, законопроект, в случае его принятия, позволит значительно расширить возможности граждан по использованию ипотечных жилищных кредитов для строительства индивидуальных домов на Дальнем Востоке и в целом - по стимулированию индивидуального жилищного строительства на территории, имеющей стратегическую важность для развития страны.

Уточняется, что законопроектом предусматривается возможность предоставления земельного участка в собственность досрочно, при заключения кредитного договора на строительство на этом участке жилого дома. Сегодня, по условиям программы "Дальневосточный гектар", такая возможность отсутствует, поскольку земельный участок предоставляется гражданину в безвозмездное пользование на пять лет.