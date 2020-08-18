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18.08.2020 09:29
Рубрика: В мире

Китайская вакцина от COVID-19 может поступить на рынок в конце декабря

Текст: Александр Гусаров

Китай может стать вторым в мире государством после России, которое уже до конца этого года выведет на рынок вакцину от COVID-19. О том, что китайский медпрепарат может поступить в продажу в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"27 апреля Пекинский исследовательский институт биопрепаратов начал клинические испытания инактивированной вакцины, 28 июня были опубликованы результаты первого и второго этапа клинических испытаний, 23 июня Sinopharm приступила в Объединенных Арабских Эмиратах к третьей стадии международных клинических испытаний. После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок", - цитирует слова Лю Цзинчжэня РИА Новости со ссылкой на издание "Чжунго ван".

По словам китайского чиновника, с 16 февраля госкорпорация КНР начала проводить исследования по иммуногенности вакцины на семи видах экспериментальных животных, в том числе белых крысах, мышах, морских свинках, макаках и кроликах, и проверили эффективность вакцины. Далее прошли испытания вакцины на небольшой группе людей, после чего начались клинические испытания.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
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Параллельно исследования инактивированной вакцины проводились Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов, где 12 апреля прошли первая и вторая стадия клинических испытаний, опубликованные 16 июня результаты, по словам Лю Цзинчжэня, свидетельствуют о безопасности вакцины, не было зарегистрировано ни одного случая с тяжелыми побочным эффектом, после вакцинации у испытуемых вырабатывались антитела.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.

В мире Восточная Азия Китай Общество Здоровье Общество Наука Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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