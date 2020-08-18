Китайская вакцина от COVID-19 может поступить на рынок в конце декабря

Китай может стать вторым в мире государством после России, которое уже до конца этого года выведет на рынок вакцину от COVID-19. О том, что китайский медпрепарат может поступить в продажу в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.

"27 апреля Пекинский исследовательский институт биопрепаратов начал клинические испытания инактивированной вакцины, 28 июня были опубликованы результаты первого и второго этапа клинических испытаний, 23 июня Sinopharm приступила в Объединенных Арабских Эмиратах к третьей стадии международных клинических испытаний. После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок", - цитирует слова Лю Цзинчжэня РИА Новости со ссылкой на издание "Чжунго ван".

По словам китайского чиновника, с 16 февраля госкорпорация КНР начала проводить исследования по иммуногенности вакцины на семи видах экспериментальных животных, в том числе белых крысах, мышах, морских свинках, макаках и кроликах, и проверили эффективность вакцины. Далее прошли испытания вакцины на небольшой группе людей, после чего начались клинические испытания.

Параллельно исследования инактивированной вакцины проводились Уханьским исследовательским институтом биопрепаратов, где 12 апреля прошли первая и вторая стадия клинических испытаний, опубликованные 16 июня результаты, по словам Лю Цзинчжэня, свидетельствуют о безопасности вакцины, не было зарегистрировано ни одного случая с тяжелыми побочным эффектом, после вакцинации у испытуемых вырабатывались антитела.

Напомним, что 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне-июле.