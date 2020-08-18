Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей

Конкурсный управляющий осуществил процедуру банкротства и ликвидации одного из муниципальных унитарных предприятий в свою пользу, присвоив и растратив более 16 миллионов рублей.

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД "Серпуховское" установлен и задержан подозреваемый в хищении средств - 44-летний житель Ленинского района. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Злоумышленник, используя свое служебное положение, перечислял деньги предприятия подконтрольной ему коммерческой организации в счет оплаты по договору оказания услуг, которая фактически никаких работ не выполняла и не имела в штате сотрудников. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного УК РФ "Присвоение или растрата". Серпуховским городским судом Московской области в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.