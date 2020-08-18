Через четыре дня после того, как японский император Хирохито приказал своей армии капитулировать, на севере Курильской гряды разгорелось сражение. По масштабам его можно считать последней большой битвой Второй мировой войны.

На этом или на таком же танке полковник Икеда пытался в августе 1945-го сбросить на Шумшу наш десант в море. Из 60 машин наши сожгли 40. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Где-то далеко, далеко

Сейчас, когда вы читаете эти строки, члены парусной экспедиции на остров Шумшу спускают на воду венки в память о наших солдатах, погибших в ходе Курильской десантной операции. Поход на яхте "Беллатрикс" проходит при поддержке Русского географического общества.

Сегодня, когда идет череда юбилейных дат последних недель Второй мировой войны, на обывателя вывалили изрядно "военной географии". Все с умным видом кивают: Маньчжурия, Шумшу, Парамушир, Матуа... Да-да, конечно, слышали, знаем.

Это неправда. Многие повторяют чужие слова, не понимая их значения. Вот и остров Шумшу (на лоциях XVIII века он - Шумъ, а по-японски звучит как Сюмусю-то) не каждый найдет на карте.

Поэтому начну с главного. Если без лишних слов, то советско-японская война 1945 года это три стратегические операции: 1. Разгром японской армии на территории современного Китая и Кореи. 2. Освобождение южной части Сахалина (русская земля, потерянная в ходе русско-японской войны 1904 - 1905 годов). 3. Десанты на острова Курильской гряды, также утраченные в ходе предыдущей войны.

18-летний Петр Ильичев: погиб 18 августа 1945 года. Фото: wikipedia.org

На Курилах самые кровопролитные бои были на острове Шумшу, где подвиг Александра Матросова повторили краснофлотец Петр Ильичев и старшина первой статьи Николай Вилков: на высоте 171 они закрыли собой амбразуру вражеского дзота, став Героями Советского Союза.

Чем ценен этот остров и почему в конце войны нужно было бросаться телами на доты? Ведь у нас было преимущество в артиллерии и танках.

Да, было. И многократное. Но только не на островах. К лету 1945-го у Японии под ружьем было 7,2 млн человек, 11 тыс. самолетов и полтысячи боевых кораблей. "Под ружьем" - это отнюдь не фигура речи. Японская промышленность спускала на воду десятки океанских субмарин, но генералы не считали нужным массово оснастить свою пехоту пистолетами-пулеметами - воевали с ружьями, т.е. с морально старыми винтовками "Арисака".

Баки японских танков и самолетов в августе 1945-го были почти сухими, горючее в Японии закончилось. Но у японской пехоты были дух и смертельная ярость: в смертники записывались массово, от рядовых до адмиралов. А солдат, который не ценит свою жизнь, - страшный противник.

И хотя император у них был не просто большим боссом, но и фактически богом, но целые дивизии его приказ сложить оружие не исполнили. Не услышали, не поверили, не захотели верить.

Так было и на Шумшу. Небольшой островок, север Курильской гряды, в 12 км от побережья Камчатки. Примерно 20 на 30 км, плоский. Все, кто сегодня на него попадает, начинают с эмоций: ни одного деревца! Вообще-то деревьев там полно, просто они карликовые. С фауной тоже негусто, по острову бегают худосочного вида лисы, крайне вороватые. Иногда заплывают медведи. Побродят и уплывают.

Полезных ископаемых нет.

Но ценность Шумшу в стратегическом положении. Японцы превратили его в остров-крепость: доты, траншеи, укрепрайоны с многоуровневыми подземными галереями (на 50 метров вглубь!), несколько военных аэродромов, с которых они обменивались воздушными ударами с американскими авиабазами.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Александр Беляев

До последнего самурая

Советский отряд высадки вышел из Авачинской губы Петропавловска-Камчатского в 5.00 утра 17 августа. Из-за японской противодесантной обороны и особенностей дна (подводные скалы) десантникам пришлось прыгать в воду в 200 метрах от берега. Глубина - 2 метра, десятки утонули или их унесло сильным течением в океан. Японцы готовились, их артиллеристы пристрелялись по плавучим мишеням. Бой был страшный, кровь лилась рекой...

Если вы не обладаете развитым воображением, то вспомните самые жуткие сцены из трех фильмов. Во-первых, о высадке американцев в Нормандии. Сразу на ум приходит "Спасти рядового Райана", но лично я бы рекомендовал более умный "Сектор - пляж "Джуно". А еще лучше - черно-белую драму "Операция "Оверлорд".

Во-вторых, кинотрилогия "Тихий океан": дает представление, что такое фанатичная японская готовность умирать.

И в-третьих, о подвигах героев-панфиловцев. Хоть современный "28 панфиловцев", хоть классику.

Странное сочетание? А ничего странного. Наши высаживались под смертоносным огнем и с тех же десантных кораблей, что и американцы в Нормандии. Например, советское десантное судно ДС-9 - это бывшее судно ВМС США LCI-554, которое десантировало "рядовых райанов" на пляже Омаха в ходе операции "Оверлорд". Его и другие затем передали СССР.

В битве за Шумшу их экипажи бились насмерть: горели заживо, но продолжали прикрывать огнем десантников. На ДС-9 в бою погиб почти весь экипаж с командиром, 25-летним лейтенантом Василием Гурьевым.

Десантники не могли переправить на берег пушки, все оружие несли на руках. Рассказывают, один десантник, набрав воздуху в легкие, шел по 2-метровой глубине, неся рацию над головой. Но из 22 раций 21 попала в воду, десант остался без связи.

Боцману Николаю Вилкову на момент подвига было 26 лет. Фото: wikipedia.org

И аналогия с подвигом панфиловцев более чем уместна: на острове размещался японский танковый полк: свыше 60 машин. Его командир, полковник Икеда Суэо, пытался сбросить наш десант в море. Контратаковал передовой отряд под командованием комбата морской пехоты майора Тимофея Почтарева. Танковые атаки наши отбивали гранатами и из противотанковых ружей. В бою было сожжено большинство японских танков и погибло 97 танкистов, включая самого Икеда. Этого офицера-кавалериста, переучившегося на танкиста, некоторые в Японии считают национальным героем. Его застрелили, когда он высунулся из люка танка со знаменем в одной руке и мечом в другой.

... Наши и японцы не раз сходились врукопашную, позиции по несколько раз переходили из рук в руки. При штурме ДОТов два моряка бросились на амбразуры, чтобы спасти товарищей.

Склонили знамена

Через пять суток боев японцы выдохлись. Десант числом не более 8,4 тыс. человек смог овладеть островом-крепостью, чей гарнизон от 15 тыс. до 18 тыс. штыков. Почему такой разброс по японцам? Они маневрировали силами, перебрасывая пехоту и рикусентай (морпехи Японской империи) с соседнего острова Парамушир.

22 августа 1945 года японские части на острове сложили оружие. 23 августа их командующий генерал-лейтенант Фусаки Цуцуми подписал акт о капитуляции. С ним сдались 525 офицеров и 11 700 солдат.

Уже в советском плену на допросе генерал Цуцуми Фусаки нахально заявит: "Если бы я знал, что ваших десантников в первом эшелоне всего 780, я бы дал команду переколоть их штыками". Команду бы он дал, можно не сомневаться. Но так ведь и фанатик Икеда мчался на своем танке, чтобы мечом наших порубить. Чем закончилось - известно. Наши трофеи: 57 пушек, 7 самолетов, 350 пулемета и 7420 винтовок. Все "Арисаки" они сдали нам со штыками.

А после разгрома на Шумшу все остальные японские гарнизоны островов Курильской гряды сдались нам без боя.

... Останки бойцов, погибших на Шумшу, находят до сих пор. Наших торжественно хоронят, японских передают консульству Японии. В соответствии с обычаями, японцы своих кремируют.

Конкретно

Всего за подвиги при взятии Шумшу три человека стали Героями Советского Союза. Кроме моряков Ильичева и Вилкова в боях отличился старший лейтенант Степан Савушкин, командир роты автоматчиков. Он в числе первых офицеров высадился на острове, уничтожил вражеский танк, много раз водил своих бойцов в рукопашные атаки. В одном из боев был смертельно ранен.

Кстати

Шумшу - место действия рассказа в жанре социально-психологической фантастики "Поражение" братьев Стругацких. Лейтенант Аркадий Стругацкий служил на Дальнем Востоке, участвовал как переводчик на суде над японскими военными, обвиняемыми в преступлениях: в частности, в испытании на пленных биологического и бактериологического оружия.

В Японии сняли анимационный короткометражный фильм о советском десанте на Шумшу. Главные герои - дети-солдаты Ода и Корубуто. Они становятся свидетелем боя, когда советских десантников пытались сбросить в море танкисты полковника Икеда. По сюжету танковая атака отбита, японцы уничтожены. Смысл мультфильма "Шумшу": война жестока и бессмысленна.