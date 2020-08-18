Любители шашлыков могли стать причиной лесных пожаров в Турции

За последние две недели в двух крупных лесных зонах Стамбула - Белградском лесу в европейской части мегаполиса и лесу Айдос на азиатской стороне - было зафиксировано множество лесных пожаров. Власти полагают, что виноваты в этом любители барбекю на природе, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Хотя в обоих зеленых массивах существуют специальные площадки, оборудованные мангалами, многие отдыхающие стремятся забраться глубже в чащу и устраивают костры на земле из найденных неподалеку сучьев. Если их ловят лесники, то они заявляют, что не знали о запрете разводить огонь вне специально отведенных мест.

На фоне происходящего турецкие власти планируют ввести ответственность за возгорания в лесу. Предполагается, что в случае возникновения пожара отдыхающие будут оштрафованы. Однако как именно полиция и лесники намерены определять, кто именно виноват, а также, насколько велики будут штрафы, пока неизвестно.