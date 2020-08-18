Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы

Новичок "Зенита" хорватский защитник Деян Ловрен рассказал о том, как проходит его адаптация к новой команде. Он перешел в санкт-петербургский клуб в конце июля, успел провести за него 3 матча и забил один мяч.

"Я пока привыкаю к команде, узнаю ребят. Пытаюсь говорить со всеми на всех языках. Кто-то говорит на английском, кто-то на немецком. Также пытаюсь понимать русский. Но это займет время", - сказал Ловрен, чьи слова приводит Sport24.

Он признался, что немного понимает шутки нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. "Он, конечно, пытается еще на английском говорить. Но его английский… ужасен", - заявил хорват.

Ловрен отметил первые отличия между чемпионатами Англии и России. На его взгляд, в РПЛ ниже скорости, однако есть футболисты, способные в одиночку перевернуть ход встречи.

"Всех соперников нужно уважать. Могу сказать, что я готовлюсь к матчам в России так же серьезно, как делал это в Англии. И если сохранять этот менталитет, то можно сказать, что в России играть проще. Но нужно постоянно работать", - подчеркнул новичок "сине-бело-голубых".