Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал действия оппозиции по созданию координационного совета "попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями". Это заявление глава белорусского государства озвучил во вторник на совещании с членами Совета безопасности Республики Беларусь, сообщает БЕЛТА.

По его мнению, за этим кроется попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "дескать, мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". "Это ширма. Если заглянуть за нее, вы увидите, что происходит", - заявил белорусский президент.

Как отметил Лукашенко, в стране создан некий оппозиционный штаб для передачи власти. Он предупредил тех, кто вошел в этот штаб, что власти страны будут принимать адекватные меры исключительно в рамках конституции и закона. "У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", - отметил Лукашенко, добавив, что в состав данного совета вошли "бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты".