В мире
18.08.2020 12:21
Текст: Андрей Васильев

МИД Беларуси анонсировал ряд телефонных переговоров с участием Макея

Министерство иностранных дел Республики Беларусь объявило о ряде предстоящих телефонных переговоров с участием исполняющего обязанности главы дипломатического ведомства Владимира Макея.

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"Министр находится на рабочем месте. Сегодня у него запланирован ряд телефонных переговоров с зарубежными коллегами", - сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз. В конце прошлой недели Макей провел телефонный разговор со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Швейцарская сторона, сообщил сайт МИД Беларуси, отметила готовность официального Минска к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в республике во время избирательной компании и после ее завершения.

Правительство Беларуси 17 августа сложило полномочия перед вновь избранным президентом. Глава государства Александр Лукашенко, отмечает БЕЛТА, поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства, пояснив, что состав кабинета министров Беларуси в основном сформирован.

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