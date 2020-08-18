Новости

Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером 22:06
В Гомеле и Могилеве прошли митинги за Лукашенко 21:32
МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП 20:58
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера 20:48
Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 20:58
Рубрика: Экономика

МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП

Текст: Светлана Ментюкова

Минэкономразвития считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

"Комиссия за эквайринг несет дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса, в первую очередь для начинающих предпринимателей. Таким образом, снижение комиссии поспособствует снижению издержек предпринимателей, а также позволит повысить прозрачность их финансовых потоков", - поясняется в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с другой стороны, ограничение эквайринговых комиссий может негативно отразиться на условиях обслуживания держателей банковских карт. При условии снижения комиссионного вознаграждения кредитные организации могут быть вынуждены искать пути возврата утраченной прибыли за счет других услуг.

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес Минэкономразвития, в котором проинформировала ведомство о том, что если для МСП комиссию за прием платежей ограничат ставкой в 1%, то банки будут вынуждены снизить размер кэшбэка с покупок, совершенных в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Сбербанк снизил ставки по вкладам

Минэкономразвития, в свою очередь, призывают к взвешенности и сбалансированному подходу при рассмотрении вопроса о снижении эквайринговой комиссии для субъектов МСП.

Напомним, что ограничение комиссий за банковский эквайринг, введенный Центральным Банком (ЦБ) России, действует до 30 сентября.

Банк России во время пандемии воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии. С 15 апреля по 30 сентября такие комиссии для онлайн-магазинов при покупке продуктов, лекарств, электроники и ряда других товаров составляют 1% вместо 1,2-2,2%. В связи с этим потерявшие в доходах банки начали ухудшать условия программ лояльности для клиентов.

Экономика Бизнес Малый бизнес Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Лидеры мятежников в Мали арестовали президента и премьера
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае