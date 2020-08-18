МЭР считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для МСП

Минэкономразвития считает важным проработать вопрос о снижении эквайринга для малых и средних предприятий (МСП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Комиссия за эквайринг несет дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса, в первую очередь для начинающих предпринимателей. Таким образом, снижение комиссии поспособствует снижению издержек предпринимателей, а также позволит повысить прозрачность их финансовых потоков", - поясняется в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с другой стороны, ограничение эквайринговых комиссий может негативно отразиться на условиях обслуживания держателей банковских карт. При условии снижения комиссионного вознаграждения кредитные организации могут быть вынуждены искать пути возврата утраченной прибыли за счет других услуг.

Как сообщалось ранее, Ассоциация банков России (АБР) направила письмо в адрес Минэкономразвития, в котором проинформировала ведомство о том, что если для МСП комиссию за прием платежей ограничат ставкой в 1%, то банки будут вынуждены снизить размер кэшбэка с покупок, совершенных в небольших торговых точках, а также переложить обслуживание платежных терминалов на компании.

Минэкономразвития, в свою очередь, призывают к взвешенности и сбалансированному подходу при рассмотрении вопроса о снижении эквайринговой комиссии для субъектов МСП.

Напомним, что ограничение комиссий за банковский эквайринг, введенный Центральным Банком (ЦБ) России, действует до 30 сентября.

Банк России во время пандемии воспользовался правом ограничить эквайринговые комиссии. С 15 апреля по 30 сентября такие комиссии для онлайн-магазинов при покупке продуктов, лекарств, электроники и ряда других товаров составляют 1% вместо 1,2-2,2%. В связи с этим потерявшие в доходах банки начали ухудшать условия программ лояльности для клиентов.