Министры обороны России и США провели телефонные переговоры

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

"Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон", - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира.