Почти все нищие работают на "дядю". Не подавайте, и они исчезнут сами собой. Фото: Сергей Михеев/РГ

Живу я возле крупного универсама. Поэтому к картине с попрошайками я привык. Они всегда стояли, виновато понурив голову, и чуть ли не шепотом просили милостыню. Ну как тут не поделиться мелочью? Человек в трудной жизненной ситуации. Правда, на эту мелочь, которая за полдня превращалась в несколько тысяч рублей, отверженные покупали в том же универсаме выпивку и шли пировать ко мне в подъезд. Сердобольные бабушки - любительницы голубей открывали им, горемычным. Потом долго приходилось звонить в управляющую компанию, чтобы уборщица ликвидировала пахучие следы ночной пьянки на восьмом этаже.

Я стоял у входа и ждал жену. Рядом стоял он. Невысокий, коренастый, в потертом пальтишке и, что удивительно, в начищенных туфлях. Вышла из магазина женщина с сумками.

- Деньги дай! - обратился он к покупательнице без всякого пиетета.

Женщина остановилась, взглянула на бомжа и ответила:

- Как вам не стыдно! Взрослый сильный мужчина, а милостыню просите. Идите лучше работать.

- Заткнись ты! Иди отсюда... - и тирада нецензурных выражений.

Она аж присела. Я вступился и попытался образумить гостя столицы по нищенской линии. Лучше бы я этого не делал. Ногой я получил по фотоаппарату, который висел у меня на животе, и ощутимый толчок в плечо. Повезло - увернулся. Только я собрался с силами, как из подворотни выскочило еще трое "коллег". Начался гвалт. Я принял единственно правильное решение. Набрал "02".

Полиция приехала быстро. Два сержанта спросили меня, который. Я показал на своего обидчика.

- Эй! Не трогай меня! Я никуда не поеду! - орал бомж и вырывался. Без наручников он никак не соглашался проследовать в отделение. Да и бомжи окружили полицейских и не хотели отпускать своего главаря. В машине бомж обложил блюстителей порядка до пятого колена, а потом пообещал убить, когда они будут "по гражданке". Ну и меня тоже до кучи. Угроза убийством при исполнении? Это, я вам скажу, уже срок. Самый натуральный!

В ОВД Красносельский я написал заявление. А мои сержанты объяснительные. Дежурный поблагодарил меня за гражданскую позицию.

А утром я пошел в магазин и увидел ухмыляющуюся рожу давешнего бомжа. Он бегал за прохожими и в своем стиле требовал деньги. Штиблеты у него сияли.

Я позвонил участковому Шилину. Назвал номер талона-уведомления.

- А мы его отпустили, - спокойно ответил капитан.

- Как же так? Он грозился убить и меня, и двух сотрудников полиции! Со мной еще можно примириться, а как же сотрудники? Неужели так теперь можно?

- Ну он же был в наручниках, следовательно, угрозу свою исполнить не мог. А потом, что вы хотите? Чтобы я его расстрелял? У бомжей ни счета в банке, ни недвижимости, ни машины. Чего с них взять? Вот если бы у вас были тяжкие телесные... Кстати, вы ведь журналист, поднимите эту проблему.

Поднимаю, как и обещал капитану Шилину. И правда, что с ними делать? Ждать тяжких телесных?

Комментарий юриста

Профессия - нищий

Федор Куприянов, адвокат:

Проблему истинных бомжей и профессиональных нищих, работающих под бомжей, следует разделить. Профессионалы - люди, имеющие легенды, соответствующие их способностям. По существу профессиональное нищенство - разновидность нелегальной работы, причем работы совсем не легкой. Попробуйте просидеть целый день на морозе в инвалидной коляске с поджатыми ногами. Как и проституция, эта сфера сильно криминализирована. И так же, как в проституции, тут нередок принудительный труд. Профессиональные нищие работают по найму, а "самозанятых" тут не любят. Я знал только одного настоящего инвалида-колясочника, промышлявшего нищенством. Довольно успешно! Но все-таки и его через пару лет избили до полу­смерти.

Нищенство в России не запрещено. А с преступлениями в корпорациях нищих трудно бороться ввиду их латентности. Работники церковных папертей и вагонов электричек в трудовые инспекции не обращаются.

Не подавайте нищим, и профессия исчезнет сама. Но иногда очень трудно не подать! Все понимаешь, но рука сама тянется к кошельку. И так происходит последние две тысячи лет после Христа.

К этой же категории профессионалов, вероятно, принадлежит и кричавший на корреспондента субъект в наколках. Только вел он себя очень непрофессионально. Скорее всего, у него и квартира есть неподалеку. Он просто подхалтуривает попрошайничеством. Истинные бомжи - это не попрошайки. В основном те, кого мы видим около помоек и в своих подъездах, это больные люди, действительно имеющие серьезные расстройства психики, не позволяющие им жить в обществе обычных людей. Поэтому бездомные есть даже в самых богатых странах. Западных бомжей очень любило показывать советское телевидение. Они, кстати, очень редко просят подаяния. Полиция в любой стране не любит работать с маргиналами. В их отношении не работают обычные превентивные меры. Может ли остановить опустившегося человека протокол об административном правонарушении? Конечно, нет!

Я знал только одного настоящего инвалида-попрошайку. Но его через пару лет избили до полусмерти

Хотя общероссийского запрета попрошайничества нет, нельзя использовать в этом промысле детей. В региональных КоАП можно найти запрет на приставание к гражданам с целью попрошайничества, что защищает от цыган, хватающих тебя за одежду. В Москве запрещено попрошайничество в метрополитене. Наказание 2 тыс. рублей.

Уголовное наказание по ст. 151 Уголовного кодекса с реальным лишением свободы может быть назначено за вовлечение детей в занятие попрошайничеством - до 4 лет, а с применением насилия или угрозой его применения - до 6 лет.

А что делать с больными людьми? Изменить законодательство и оказывать им медицинскую и социальную помощь в принудительном порядке. Только врач и психолог способны определить, кого можно вернуть к нормальной жизни, а кто неизбежно уйдет обратно на улицу. Психиатрические экспертизы по уголовным делам идут месяц. Примерно на этот срок бомжа необходимо госпитализировать по постановлению суда и разобраться с его особенностями. Тем, кому можно помочь, нужно создать условия для жизни. Минимальные: общежитие, простая еда и одежда. Найти таким посильную работу - задача посложнее! Но постепенно и она может быть разрешена.

А с гражданами, совсем неспособными жить в обществе, нужно решать вопрос на философском уровне. Имеет ли право общество лишать свободы больных лиц, не совершивших преступления? Если да, то закрытое отделение психиатрической клиники станет их домом навсегда. Если нет, то таких пациентов надо искать и учитывать (полиция), кормить, мыть, одевать (социальные службы) и выпускать обратно на наши улицы и в наши подъезды, указывая им адреса ближайших ночлежек, куда они никогда не дойдут. В любом случае граждане России не должны питаться на помойках.

Подготовила Наталья Козлова