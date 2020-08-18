МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть

Сотрудники белорусского министерства внутренних дел приняли решение дистанцироваться от участников протестных акций в стране и не намерены осуждать власть. Как сообщила начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова, сотрудники ведомства не намерены увольняться и присоединяться к участникам акций протеста.

Она огласила обращение сотрудников органов внутренних дел к гражданам, в котором говорится о том, что от милиционеров не дождутся "пафосного расставания с удостоверениями, присоединения к колоннам протестующих, публичного осуждения коллег и власти в целом". Одновременно с этим, представители органов правопорядка высказались за разбор и детальную оценку ситуаций, возникающих на акциях протеста, и их принципиальную оценку.

Сотрудники белорусского МВД полагают, что в белорусском обществе формируется ошибочная установка относительно сотрудников милиции. Они обратились с просьбой к гражданам Беларуси не поддаваться на слова "манипуляторов", призывающих к ненависти и насилию в отношении правоохранительных органов, заверив, что милиция продолжит работать для обеспечения порядка в Беларуси и приложит все силы для сохранения ее территориальной целостности.