МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля

МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного участника протестов. Молодой человек погиб ночью 16 августа в результате наезда автомобиля на проезжей части Партизанского проспекта.

Как сообщила начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь министерства внутренних дел Республики Беларусь Ольга Чемоданова, около 3.20 ночи водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который от полученных травм скончался на месте ДТП. Вышедший на проезжую часть молодой человек был участником массовых мероприятий, проходящих в Минске. В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.

По сообщению официального представителя МВД Беларуси, молодого человека, находившегося на дороге, предупредил об опасности водитель проезжавшего ранее автомобиля Volkswagen. Однако пешеход оставил это предупреждение без внимания и попал под колеса Renault.