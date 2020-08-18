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18.08.2020 12:24
Рубрика: Экономика

На что россияне тратят материнский капитал

Текст: Елена Манукиян
Чаще всего в первой половине года россияне использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на второго ребенка или оплату образования детей, сообщили в Минтруде. Так, 61% или 339 тысяч семей использовали деньги на погашение ипотеки или покупку жилья, 28% или 155 тысяч семей подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 11% или 62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение своего ребенка.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Всего с начала года средствами материнского капитала воспользовались более полумиллиона граждан.

Фото: Photoxpress.ru
Как оформить и использовать маткапитал в 2020 году

В ведомстве напомнили, что с 2020 года материнский капитал выдается на первого ребенка. С 1 января он увеличен до 466617 рублей, а для семей, в которых в этому году появился второй ребенок, его сумма составит 616617 рублей, то есть - на 150 тысяч рублей больше.

С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется в проактивном режиме. Информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале Госуслуг.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография", с начала действия программы, то есть - с 2007 года, выдано более 10 млн сертификатов.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд Материнский капитал

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