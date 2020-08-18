На что россияне тратят материнский капитал

Чаще всего в первой половине года россияне использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на второго ребенка или оплату образования детей, сообщили в Минтруде. Так, 61% или 339 тысяч семей использовали деньги на погашение ипотеки или покупку жилья, 28% или 155 тысяч семей подали заявления на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств маткапитала, еще 11% или 62 тысячи владельцев сертификата оплатили им обучение своего ребенка.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС