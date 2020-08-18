Опрос показал, чего больше всего опасаются европейцы

Четверть европейцев рассматривает миграцию как угрозу национальной безопасности. В Греции так думает 61 процент из числа опрошенных граждан. Об этом говорится в представительном опросе, проведенном институтом общественного мнения YouGov в странах Евросоюза.

Исследование показывает значительные различия между отдельными странами в том, что касается наиболее актуальных тем. Так, поляки больше всего опасаются изменения климата (24 процента), этой же проблемы боятся и датчане (21 процент).

Терроризм как угрозу упоминают в общей 13 процентов европейцев. При этом французы (23 процента) и англичане (21 процент) видят в этом большую опасность для общества.

В опросе приняли участие 21 779 человек из 13 государств-членов ЕС (за исключением Австрии), а также Великобритании при помощи онлайн-интервью, сообщает портал rp-online.