Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - поднимался до 12,4 тысячи долларов, следует из данных портала coindesk.com. Это максимум для биткоина с прошлого августа, накануне его стоимость продолжала колебаться возле достигнутых отметок. Не исключено, что речь может идти о конце многолетнего периода дешевого биткоина.

Курс криптовалюты начал быстро расти вечером 17 августа. За сутки его стоимость прибавила более 4%. При этом еще в начале августа биткоин стоил около 11 тысяч долларов.

Для биткоина, как и других криптовалют, характерна крайне высокая волатильность курса. В этом году она была усилена еще и пандемией коронавируса. Так, в середине марта стоимость биткоина проваливалась ниже 5 тысяч долларов, хотя в феврале он стоил более 10 тысяч долларов.

Нынешняя тенденция роста с небольшими остановками тесно связана с восстановлением рынков после мартовского обвала, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. "Инвесторы ищут способ сохранить капитал, защитив его от инфляции и непредсказуемых банкротств, поэтому выбирают золото и биткоин. Емкость этих рынков намного ниже, чем долговых - те, кто пытается протиснуться в узкое горлышко рынка золота или биткоина, провоцируют кратно более сильный рост, чем ослабляется доллар. Это формирует петлю обратной связи, когда все больше инвесторов хотят поучаствовать в ралли, говорит он.

Максимальной стоимости курс биткоина достигал в декабре 2017 года на пике интереса к криптовалютам и майнингу по всему миру. Тогда он превысил 20 тысяч долларов, но уже к февралю 2018 года провалился к 8 тысячам долларов.

Новый виток интереса к криптовалютам связан с нестабильностью мирового финансового рынка

По мнению Купцикевича, нынешний скачок выше способен вызвать новую волну покупок. Вполне вероятно, что в случае преодоления отметки 13 тысяч долларов цена криптовалюты может очень быстро прийти к 15 тысячам долларов и далее уже нацелиться на 20 тысяч, допускает аналитик. "Глобальный многолетний тренд на снижение курса биткоина был сломлен в конце июля мощным движением - игроки сделали свой выбор в пользу роста", - подчеркивает Купцикевич.

Он допускает, что финансовая нестабильность на мировых рынках вполне может спровоцировать новый виток интереса к криптовалютам по всему миру, как это было в 2017 году. "Люди все чаще задают себе вопросы, стоявшие у истоков данного рынка: что может сохранить ценность капитала в условиях глобальной инфляции и недоверия к финансовой системе? Криптовалюты вновь выглядят ответом на этот вопрос, что и питает интерес к ним", - полагает аналитик.

Возрождение глобального интереса к криптовалютам, скорее всего, приведет и к усилению дискуссий вокруг их регулирования. В августе в России появился первый закон, регулирующий эту сферу. С 2021 года в России, согласно ему, можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме.