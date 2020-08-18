Новости

Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 19:42
Рубрика: Экономика

Биткоин нам только снится

Самая популярная криптовалюта снова подорожала
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
Курс самой популярной криптовалюты - биткоина - поднимался до 12,4 тысячи долларов, следует из данных портала coindesk.com. Это максимум для биткоина с прошлого августа, накануне его стоимость продолжала колебаться возле достигнутых отметок. Не исключено, что речь может идти о конце многолетнего периода дешевого биткоина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Курс криптовалюты начал быстро расти вечером 17 августа. За сутки его стоимость прибавила более 4%. При этом еще в начале августа биткоин стоил около 11 тысяч долларов.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В ожидании девальвации доллара инвесторы будут взвинчивать курс евро

Для биткоина, как и других криптовалют, характерна крайне высокая волатильность курса. В этом году она была усилена еще и пандемией коронавируса. Так, в середине марта стоимость биткоина проваливалась ниже 5 тысяч долларов, хотя в феврале он стоил более 10 тысяч долларов.

Нынешняя тенденция роста с небольшими остановками тесно связана с восстановлением рынков после мартовского обвала, констатирует ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич. "Инвесторы ищут способ сохранить капитал, защитив его от инфляции и непредсказуемых банкротств, поэтому выбирают золото и биткоин. Емкость этих рынков намного ниже, чем долговых - те, кто пытается протиснуться в узкое горлышко рынка золота или биткоина, провоцируют кратно более сильный рост, чем ослабляется доллар. Это формирует петлю обратной связи, когда все больше инвесторов хотят поучаствовать в ралли, говорит он.

Максимальной стоимости курс биткоина достигал в декабре 2017 года на пике интереса к криптовалютам и майнингу по всему миру. Тогда он превысил 20 тысяч долларов, но уже к февралю 2018 года провалился к 8 тысячам долларов.

Новый виток интереса к криптовалютам связан с нестабильностью мирового финансового рынка

По мнению Купцикевича, нынешний скачок выше способен вызвать новую волну покупок. Вполне вероятно, что в случае преодоления отметки 13 тысяч долларов цена криптовалюты может очень быстро прийти к 15 тысячам долларов и далее уже нацелиться на 20 тысяч, допускает аналитик. "Глобальный многолетний тренд на снижение курса биткоина был сломлен в конце июля мощным движением - игроки сделали свой выбор в пользу роста", - подчеркивает Купцикевич.

Фото: Александр Корольков/РГ
В России начинают регулировать криптовалюты

Он допускает, что финансовая нестабильность на мировых рынках вполне может спровоцировать новый виток интереса к криптовалютам по всему миру, как это было в 2017 году. "Люди все чаще задают себе вопросы, стоявшие у истоков данного рынка: что может сохранить ценность капитала в условиях глобальной инфляции и недоверия к финансовой системе? Криптовалюты вновь выглядят ответом на этот вопрос, что и питает интерес к ним", - полагает аналитик.

Возрождение глобального интереса к криптовалютам, скорее всего, приведет и к усилению дискуссий вокруг их регулирования. В августе в России появился первый закон, регулирующий эту сферу. С 2021 года в России, согласно ему, можно будет проводить сделки с криптовалютой, но использовать ее как средство платежа будет невозможно. В целом криптовалюты приобретут статус стандартного финансового актива, но исключительно в цифровой форме.

Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Как получить кешбэк за путешествие по России
Кафе и рестораны смогут закрывать только в экстренном случае