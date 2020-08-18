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Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака

Новости
    18.08.2020, 15:00
Текст:   Олег Усков
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Родные советского поэта-песенника и сценариста Бориса Пастернака, найденного сегодня рано утром под окнами Федерального научно-клинического центра ФМБА России в Москве, уверены, что причина гибели 84-летнего мужчины - несчастный случай.

Как передает МК, поэт поступил в центр накануне - в отделение пульмонологии, с обострившимся хроническим бронхитом. Но по правилам медучреждения до получения результатов на наличие новой коронавирусной инфекции пациент находился в одноместной палате на восьмом этаже отделения обсервации.

По слова источника издания, сразу по поступлению Пастернак "пребывал в хорошем расположении духа, негативных мыслей не высказывал", и, когда в три ночи медсестра заходила проверить пациента, тот спокойно спал.

Но когда поэта навестили около шести утра, больного в палате уже не оказалось. Позже тело Бориса Лазаревича обнаружили без признаков жизни на улице.

Близкие поэта предполагают, что несчастье случилось, когда Пастернак захотел подышать свежим воздухом. Полиция проводит проверку.

Пастернак (под псевдонимом Борис Пургалин), работал на советском ТВ, выступая сценаристом бенефисов и мюзиклов. Из под его пера вышли сценарии программ Людмилы Гурченко, Ларисы Голубкиной, Сергея Мартинсона, Татьяны Дорониной, Савелия Крамарова, "Голубого огонька", "Волшебного фонаря" и "Двойников".

Песни на стихи поэта звучат в музыкальной комедии "Только в мюзик-холле" и детском приключенческом фильме "Казаки-разбойники".

Пастернак был постоянным соавтором прославленного режиссера Евгения Гинзбурга и Николая Караченцова.

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