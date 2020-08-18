В США объявили об ужесточении ограничений в отношении Huawei

Министерство торговли США добавило 38 филиалов компании Huawei в "черный список" американского правительства. Всего под запрет попали 152 филиала с момента введения ограничений в мае 2019 года, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

"Администрация США видит в Huawei продолжение руки Компартии Китая. Поэтому мы приняли соответствующие меры", - отметил Помпео. По его словам, Вашингтон будет противостоять подрыву неприкосновенности частной жизни американцев, интеллектуальной собственности бизнеса и целостности сетей следующего поколения во всем мире.

Между тем министерство торговли США расширило объявленные в мае ограничения, чтобы помешать китайскому телекоммуникационному гиганту в получении полупроводников без специальной лицензии. Речь, в том числе, идет о чипах, изготовленных иностранными фирмами, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий.

Министр торговли Уилбур Росс указал, что новые ограничительные меры, вступившие в силу немедленно, должны предотвратить попытки Huawei обойти американский экспортный контроль. Запрет на чипы, веденный в мае, заставил Huawei принять некоторые меры по уклонению. Операции стали проходить через третьи страны. "Новое правило дает понять, что любое использование американского программного обеспечения или американского производственного оборудования запрещено и требует лицензии", - цитирует Reuters министра.

Со своей стороны, Пекин подверг критике Вашингтон. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил, что "свобода и безопасность для некоторых американских политиков - это всего лишь оправдание для проведения цифровой дипломатии с применением канонерок".