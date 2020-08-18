Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам

Очередь из желающих проголосовать на избирательном участке в посольстве Беларуси в Москве. Константин Завражин/ РГ

Во вторник состоялась плановая встреча исполняющего обязанности министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в РБ Дмитрием Мезенцевым.

В ходе беседы стороны обсудили ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовку к проведению VII Форума регионов Беларуси и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур, отмечается на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны Дмитрий Мезенцев заявил журналистам, что обстановка в Беларуси напрямую влияет и на Россию. По его словам, чем спокойней в Беларуси, тем спокойней россиянам. Российский посол также дал понять, что не планирует встреч с представителями белорусской оппозиции.