Посол России: Москва в очередной раз протягивает руку помощи всему миру

Российская Федерация никому ничего не навязывает, а лишь продуктивно работает с теми государствами, которым интересна разработанная у нас вакцина против COVID-19, в очередной раз протягивает руку помощи всем заинтересованным странам, всему миру. Об этом говорится в авторском тексте посла РФ в Боснии и Герцеговине Петра Иванцова под названием "Запуск "Спутника", или несколько слов о российской вакцине" для информационного агентства Республики Сербской - "Глас Српске". "Российская газета" публикует фрагменты текста дипломата на русском языке.

"11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. Эта новость облетела весь земной шар, как первый искусственный спутник Земли, запущенный СССР 4 октября 1957 года, и стала одним из самых ожидаемых событий в условиях пандемии коронавируса.

Действительно, в "лице" COVID-19 мир столкнулся с кризисом поистине небывалых размеров: помимо ущерба физическому здоровью населения планеты - а это, по состоянию на сегодняшний день, около 22 миллионов зараженных, почти 800 тысяч погибших - нанесен сильнейший удар по мировой экономике. Эксперты говорят о самом серьезном падении производства. Эпидемия уже привела к образованию разделительных линий не только в Европе, но и во всем мире, поставила под угрозу мировую торговлю, способствовала деградации национальных экономик, массовой безработице, что, в свою очередь, привело к волнениям и протестным движениям. Согласно расчетам экспертов, для того, чтобы остановить эпидемию, иммунитет к вирусу должны получить не менее 60 процентов населения планеты, чему, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может способствовать массовая вакцинация.

Неудивительно, что новость о регистрации первой вакцины в большинстве стран была воспринята с воодушевлением, многие сразу же заявили о намерении сотрудничать с Россией в дальнейшем апробировании вакцины, 20 государств на следующий же день подали предварительные заявки на приобретение 1 миллиарда доз, была достигнута предварительная договоренность о совместном производстве 500 миллионов доз в год в пяти странах...

...Россия не намерена использовать данную вакцину в каких-то корыстных целях - влиять на кого-то, шантажировать или уж, тем более, кого-то принуждать ее принимать. Мы исходим исключительно из интересов безопасности своего населения, но при этом открыты для сотрудничества со всеми странами.

Опираясь на информацию, полученную от российских разработчиков вакцины, скажу несколько слов о самом препарате.

"Спутник V" (он же "Гам-Ковид-Вак") - это так называемая векторная двухкомпонентная вакцина, созданная с помощью генетической инженерии. Для такой вакцины выбирается безопасный для человека вирус, и в его геном встраивается ген того вируса, против которого делается вакцина, то есть в вакцине нет самого штамма коронавируса, она только вырабатывает иммунитет. Продукт этого гена, белок, должен вызывать иммунитет против вируса - возбудителя болезни.

Работу над новой вакциной начали еще в феврале этого года. Разработкой препарата в России занимались семь научных площадок, но наибольшего успеха достигли ученые НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи. Уже в мае сотрудники центра объявили о том, что протестировали на себе векторную вакцину от COVID-19, тестирование прошло успешно: у сотрудников появился иммунитет к коронавирусу, а негативных эффектов исследователи не нашли. В России испытания вакцины на добровольцах завершились в июле, а вторая фаза клинических исследований - 1 августа. 11 августа вакцину зарегистрировали, но с ограниченным сроком - до 1 января 2021 года. К этому моменту должен закончиться третий этап испытаний. В нем примут участие уже тысячи добровольцев из нескольких стран. И уже только после этого вакцина будет доступна широкой общественности. 15 августа началось промышленное производство препарата.

В ближайшее время доступ к прививкам в России получат представители группы риска - врачи и учителя, причем на добровольной основе. Президент России Владимир Владимирович Путин поручил сделать вакцинацию от коронавируса в Российской Федерации добровольной и бесплатной (!). По данным Минздрава, иммунитет к COVID-19 после прививки может сохраняться до двух лет.

Отмечу, что создатели вакцины от COVID-19 - авторы самой эффективной в мире прививки от смертоносной Эболы и возбудителя MERS - близкого родственника нового коронавируса. Испытания безопасности этих прививок длились несколько лет. С началом пандемии уже готовый препарат, так называемый вектор, лишь адаптировали к новой угрозе. Отсюда и такая "фантастическая" скорость создания.

Вообще, российская наука имеет за плечами многолетнюю историю развития данного направления, и это признают даже наши оппоненты. Еще в 1980 году Институт общей генетики АН СССР разработал первую векторную вакцину...

Подчеркну, что Россия никому ничего не навязывает, а лишь продуктивно работает с теми странами, которым вакцина интересна, в очередной раз протягивает руку помощи всем заинтересованным странам, всему миру.

Я признателен за ряд положительных комментариев и оценок от боснийской общественности, прежде всего из Республики Сербской. И надеюсь, что у жителей Боснии и Герцеговины в скором времени появится возможность защитить себя и своих близких от чумы XXI века при помощи вакцины, неважно чьей - российской, английской или китайской. Главное эффективной и доступной. А пока призываю всех быть ответственными и соблюдать все меры предосторожности!"