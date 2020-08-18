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18.08.2020 17:17
Рубрика: Власть

Тюрьма не позовет

Предлагается запретить пропаганду уголовной "романтики"
Текст: Владислав Куликов
Во вторник в Госдуму внесен законопроект, объявляющий вне закона всякую пропаганду уголовной "романтики". Лозунги вроде "жизнь ворам" или "фарту масти" будут решительно удаляться из интернета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предлагается на законодательном уровне закрепить понятие, что считать криминальной субкультурой. Соответственно, любые действия, несущие так называемые воровские понятия в массы, будут считаться нарушением. И должны пресекаться.

Фото: УМВД России по Томской области
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Как сообщил "РГ" заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, выступивший с инициативой, предлагается внести поправки в два закона: "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Он подчеркнул, что криминальная субкультура, как система взглядов, лексики, правил поведения и прочее, имеет давние корни. Она существовала и в царское время, и при советской власти. Но до поры воровские понятия, образно говоря, не выходили за периметр зон. То есть, конечно, приверженцы понятий, кого принято называть матерыми уголовниками, время от времени освобождались из казенных домов, но продолжали жить в своем тесном мирке, в той же компании. А потом через какое-то время возвращались в привычные казенные стены.

С развитием информационных технологий воровская романтика перешагнула тюремные стены. Она льется на нас из наших же телефонов и планшетов. Например, один из развлекательных сайтов предлагает 18 воровских тостов к застолью. "Вперед за славой, бабками, вперед. Нас кодекс вора к действию зовет!", и так далее. А в социальных сетях создаются сообщества, продвигающие криминальные идеи, в том числе так называемое АУЕ, которое накануне Верховный суд РФ признал экстремистским. Вариант его расшифровки: "арестантский уклад един". Увы, многим подросткам эта аббревиатура хорошо известна.

Как подчеркнул Александр Башкин, нередко подобные интернет-сообщества создаются заключенными, имеющими на руках нелегальные сотовые телефоны с выходом в Сеть. "Эти лица оказывают влияние на несовершеннолетних, пропагандируют криминальные ценности и культивируют ненависть к представителям правоохранительных органов и судов, что представляет особую опасность", - заявил сенатор.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Кстати, на Дальнем Востоке надписи АУЕ можно встретить даже в подъездах ведомственных домов, где живут сотрудники правоохранительных органов.

По словам сенатора Александра Башкина, действующее законодательство содержит нормы, направленные на борьбу с пропагандой экстремизма, однако в большинстве случаев пропаганда криминального образа жизни и криминальной идеологии под действие данных норм не попадает.

"Поэтому необходимо внести в законодательство подробное описание действий по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмы их профилактики", - пояснил он.

Законопроект предусматривает и возможность ограничения доступа к сайтам в сети интернет, содержащим информацию, формирующую и поддерживающую криминальную субкультуру, включая создание интернет-сообществ.

В свою очередь, один из разработчиков законопроекта, заместитель исполнительного директора - руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин подчеркивает, что прежде всего документ предлагает превентивные методы борьбы с криминальной субкультурой, в том числе в сети интернет.

"При подготовке проектной редакции закона мы проанализировали имеющуюся по данному вопросу законотворческую практику и пришли к выводу, что одной из главных задач стоит определение понятия криминальной субкультуры и того, какие действия относятся к ее формированию и поддержке, - сказал он. - Именно профилактика ее распространения, выявление и пресечение на начальном этапе позволят избежать тяжелых последствий. Стоит отметить и то, что больше всего опасному влиянию криминальной субкультуры подвержены несовершеннолетние, однако и взрослые, сознательные граждане довольно часто становятся жертвами насаждения правил уголовного мира. Эти особенности учтены в тексте законопроекта".

Ответственный секретарь экспертно-консультативного совета Комитета Совета Федерации, член Ассоциации юристов России Вахтанг Федоров согласился с тем, что внесение законопроекта в Государственную Думу является очень своевременным и необходимым шагом.

Он также напомнил, что накануне Верховный суд России признал экстремистским и запретил деятельность в России "международного общественного движения "Арестантское уголовное единство". Однако АУЕ - это только название, причем имеющее несколько расшифровок. Его можно сменить. Разработчики проекта уверены: важно в целом противодействовать голосу криминала.

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"По моему мнению, опасность настолько серьезна, что такое решение полезно было бы принять и раньше", - сказал по поводу решения Верховного суда России вице-президент Федеральной палаты адвокатов Геннадий Шаров.

По его мнению, для борьбы с криминальной субкультурой стоило бы пересмотреть отношение к героизации криминалитета.

"Мы привыкли, что в массовой культуре, например, в захватывающих детективах и остросюжетных боевиках, представители преступной среды представляются крутыми парнями и образцами для подражания, - объясняет он. - Нужен широкий комплекс мер, включая борьбу с пропагандой незаконных способов обогащения и так далее", - считает Геннадий Шаров.

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