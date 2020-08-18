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18 августа 2020 г.

Указ губернатора Псковской области от 14 августа 2020 года № 152-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 18 августа 2020 г.
Вступает в силу 15 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ "О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 13 августа 2020 г. № 1463, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 06 августа 2020 г. № 1421" дополнить словами ", от 13 августа 2020 г. № 1463";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 30 августа 2020 г.";

3) в подпункте "а" подпункта 1 пункта 2:

а) абзац первый после слова "публичных" дополнить словами "(за исключением пикетирования, проводимого одним участником)";

б) абзац второй изложить в следующей редакции:

"проведение с 25 августа 2020 г. мероприятий с численностью участников не более 30 человек и при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 метра между участниками мероприятия и иными гражданами, находящимися в месте проведения мероприятия, при невозможности соблюдения данной дистанции - с обязательным ношением участниками мероприятия одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;";

4) подпункт "в" подпункта 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"в) посещение гражданами ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений. Указанный запрет не распространяется на случаи посещения:

таких организаций их работниками в целях выполнения трудовых обязанностей;

стационарных аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе;

библиотек, музеев, музеев-заповедников, картинных и (или) художественных галерей, выставочных залов, кинотеатров, кинозалов, театров, а также помещений организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих концертную деятельность, проведение массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий;";

5) в подпункте "г" подпункта 1 пункта 2 слова "плавательных бассейнов," исключить;

6) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу;

7) в подпункте "е" подпункта 4 пункта 2:

а) абзац третий признать утратившим силу;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"в объектах религиозных организаций, в местах приобретения товаров, услуг (в том числе в объекте предприятия общественного питания) носить перчатки либо при входе в объект религиозной организации, торговый зал объекта розничной торговли, помещение оказания услуг обрабатывать руки дезинфицирующим средством;";

8) в подпункте "е" подпункта 7 пункта 2 слова "объектам общественного питания, кинозалам," исключить;

9) в подпункте "а" подпункта 8.2 пункта 2 слова "без перчаток" заменить словами "обеспечить обязательное наличие при входе в объект религиозной организации дезинфицирующих средств для обработки рук;";

10) пункт 2 дополнить подпунктом 8.4 следующего содержания:

"8.4) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом, не допускать нахождение в пассажирском салоне автомобильного транспорта (салоне пассажирского вагона, на борту воздушного судна) пассажиров без одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов;";

11) в подпункте 12 пункта 2 слова "в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи и" исключить;

12) подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"13) спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам осуществлять деятельность с обязательным выполнением Рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах). МР 3.1/2.1.0192-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 04 июня 2020 г.;";

13) в подпункте 18 пункта 2 слова "без использования купелей и бассейнов," исключить;

14) подпункт 19 пункта 2 после слова "музеям-заповедникам" дополнить словами ", иным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по экскурсионному обслуживанию и проведению экскурсий";

15) в абзаце первом подпункта 22 пункта 2 слова ", деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом," исключить;

16) в подпункте 24 пункта 2 слова "в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи и" исключить;

17) в подпункте 25 пункта 2 слова "в режиме оказания услуг исключительно по предварительной записи, без использования купелей и бассейнов и" исключить;

18) пункт 2 дополнить подпунктами 26 - 29 следующего содержания:

"26) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов (кинотеатрам, кинозалам), осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) в помещениях кинотеатра, кинозала количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости кинотеатра, кинозала;

б) выполнение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 г.;

27) театрам, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию и проведение концертной деятельности, массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, осуществлять деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) в зрительных залах, иных аналогичных помещениях количество посетителей не должно превышать 50 процентов от общей вместимости зрительного зала, иного аналогичного помещения;

б) выполнение Рекомендаций по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций. МР 3.1/2.1.0202-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 г.;

28) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность стационарных аттракционов, размещенных на территориях парков, скверов и других зон отдыха на открытом воздухе, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, указанных в пункте 7 настоящего указа;

29) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность плавательных бассейнов, осуществлять такую деятельность с обязательным выполнением следующих условий:

а) обязательное наличие при входе в объект дезинфицирующих средств для обработки рук;

б) обязательное использование работниками одноразовых масок, или многоразовых масок, или респираторов, перчаток, за исключением случаев их непосредственного нахождения в плавательном бассейне;

в) соблюдение между работниками, работником и посетителем социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки;

г) соблюдение между посетителями социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе путем расстановки спортивного оборудования, нанесения специальной разметки, а также закрытия части кабинок для переодевания;

д) обеспечение нахождения в плавательном бассейне не более 1 человека на 10 кв. м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна;

е) обеспечение нахождения в плавательном бассейне, в котором проводится групповое занятие, не более 1 человека на 5 кв. м площади зеркала воды плавательного бассейна;

ж) обеспечение посещения посетителями плавательного бассейна исключительно по сеансам с интервалами между сеансами (групповыми занятиями) не менее 30 минут;

з) осуществлять дезинфекцию помещений и контактных поверхностей в помещениях после каждого сеанса (группового занятия);

и) выполнять иные санитарно-противоэпидемические мероприятия, указанные в пункте 7 настоящего указа.";

19) подпункт 2 пункта 3 признать утратившим силу;

20) подпункт 2 пункта 3.1 признать утратившим силу;

21) пункт 22 признать утратившим силу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 15 августа 2020 г.

Губернатор области М.Ведерников



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