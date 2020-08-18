Новости

Футболисты "Сочи" одержали волевую победу над "Рубином" 20:24
В России создано ружье, способное синхронизироваться с гаджетами 19:19
В Сирии погиб российский генерал 19:11
Большой театр откроет балетный сезон внеплановой премьерой 19:09
Более 200 образцов военной продукции представит Беларусь на "Армии-2020" 19:07
День города в Москве состоится 5-6 сентября 19:06
МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 19:30
Рубрика: Власть

Нефть номер один

Владимир Путин обсудил с Игорем Сечиным разведку новых месторождений
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 183(8237)
В России начали добывать премиальную, лучшую в мире нефть. На встречу с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин принес бутылку этого "черного золота" - по характеристикам лучше, чем на Ближнем Востоке. Владимир Путин также заметил, что сокращение экономики будет меньше, чем во многих других странах.
Игорь Сечин заверил главу государства, что российская премиальная нефть лучше, чем ближневосточная. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС Игорь Сечин заверил главу государства, что российская премиальная нефть лучше, чем ближневосточная. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС
Игорь Сечин заверил главу государства, что российская премиальная нефть лучше, чем ближневосточная. Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС

В начале встречи глава государства задал два вопроса. "Первый - это как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции?" - спросил он. Второй вопрос касался работы на перспективу по реализации планов развития компании, в том числе геологоразведки. Сейчас действуют ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс". "Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", - оценил президент. Причем, по его мнению, сокращение будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских, странах. "Посмотрим по результатам года", - заметил Путин. Рано или поздно это пройдет везде, и нужно будет отвечать на вызов, связанный с ростом мировой экономики, убежден он.

Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера на газомоторном топливе

"Роснефть" обеспечивает около 6 процентов мировой добычи. При этом полностью соблюдает все социальные обязательства, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, с падением цен на нефть, а также действием незаконных санкций, начал доклад Сечин. "Роснефть" формирует около 8 процентов ВВП. В ней более 350 тысяч специалистов, их средняя зарплата примерно вдвое превышает среднюю по стране.

"Роснефть" стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8 процентов ВВП страны

В условиях пандемии основной приоритет - охрана здоровья и безопасности труда сотрудников, сообщил глава компании. Проведено более 245 тысяч тестов, и где возможно - как можно больше работают дистанционно. Подготовлены меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации: обсерваторы для вахтовиков и изоляторы.

Речь зашла о новом проекте "Восток Ойл". Сечин подарил президенту бутылку нефти. "Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02 процента", - объявил он.

К добыче нефти в Арктике допустят иностранные компании

"Как на Ближнем Востоке?" - сравнил Владимир Путин, рассматривая "черное золото". "Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире", - ответил собеседник, заверив, что она даже лучше, чем ближневосточная.

Глава государства поинтересовался, как в целом идет геологоразведка. "Работаем. Это и "Восток Ойл", где сейчас мы активно проводим геологоразведку, но также и бурение на шельфе продолжаем. В Карском море сегодня работает наша платформа", - сказал Сечин и показал ролик. Работа идет и на Таймыре. "Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти", - заключил докладчик.

В результате соглашения "ОПЕК плюс" компания действительно вынуждена временно сокращать добычу. Прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях. Но увольнений не будет. "Период снижения добычи будет использован для консервации скважин и для строительства новой логистической инфраструктуры, которая позволит по завершении сокращения выйти на мировые рынки с большей эффективностью", - пояснил Сечин.

Доходы России от экспорта нефти растут быстрее объема поставок

Глава компании отметил дефицит перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и напомнил о планах строительства в Находке нового восточного нефтехимического комплекса: "В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта". Но нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать минимум на 30 лет. Земля выделена, есть возможность строительства морского терминала. "Это рядом с магистральным нефтепроводом, железной дорогой", - уточнил Сечин. "Находка - хорошее место, удобное", - кивнул Путин. Предприятие создаст мощную точку роста в этом регионе, уверен глава "Роснефти", с заводом будет связано около 100 тысяч новых рабочих мест. Президент попросил представить предложения.

Тем временем

Владимир Путин обсудил с лидерами ФРГ и Франции ситуацию в Беларуси

Вчера президенту России позвонили сначала канцлер ФРГ, а затем президент Франции. Речь шла о Беларуси, где обострилась ситуация после выборов. Владимир Путин подчеркнул недопустимость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к эскалации кризиса, и оказания давления на белорусское руководство. Выражена надежда на скорейшее урегулирование проблем.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Роснефть Президент

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
Россияне стремятся нарастить сократившиеся за время пандемии сбережения
В Сирии погиб российский генерал
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг