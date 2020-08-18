В России начали добывать премиальную, лучшую в мире нефть. На встречу с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин принес бутылку этого "черного золота" - по характеристикам лучше, чем на Ближнем Востоке. Владимир Путин также заметил, что сокращение экономики будет меньше, чем во многих других странах.

В начале встречи глава государства задал два вопроса. "Первый - это как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции?" - спросил он. Второй вопрос касался работы на перспективу по реализации планов развития компании, в том числе геологоразведки. Сейчас действуют ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс". "Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", - оценил президент. Причем, по его мнению, сокращение будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских, странах. "Посмотрим по результатам года", - заметил Путин. Рано или поздно это пройдет везде, и нужно будет отвечать на вызов, связанный с ростом мировой экономики, убежден он.

"Роснефть" обеспечивает около 6 процентов мировой добычи. При этом полностью соблюдает все социальные обязательства, несмотря на неблагоприятные условия, связанные с пандемией, с падением цен на нефть, а также действием незаконных санкций, начал доклад Сечин. "Роснефть" формирует около 8 процентов ВВП. В ней более 350 тысяч специалистов, их средняя зарплата примерно вдвое превышает среднюю по стране.

"Роснефть" стимулирует развитие российской экономики, формируя порядка 8 процентов ВВП страны

В условиях пандемии основной приоритет - охрана здоровья и безопасности труда сотрудников, сообщил глава компании. Проведено более 245 тысяч тестов, и где возможно - как можно больше работают дистанционно. Подготовлены меры на случай ухудшения эпидемиологической ситуации: обсерваторы для вахтовиков и изоляторы.

Речь зашла о новом проекте "Восток Ойл". Сечин подарил президенту бутылку нефти. "Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02 процента", - объявил он.

"Как на Ближнем Востоке?" - сравнил Владимир Путин, рассматривая "черное золото". "Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире", - ответил собеседник, заверив, что она даже лучше, чем ближневосточная.

Глава государства поинтересовался, как в целом идет геологоразведка. "Работаем. Это и "Восток Ойл", где сейчас мы активно проводим геологоразведку, но также и бурение на шельфе продолжаем. В Карском море сегодня работает наша платформа", - сказал Сечин и показал ролик. Работа идет и на Таймыре. "Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти", - заключил докладчик.

В результате соглашения "ОПЕК плюс" компания действительно вынуждена временно сокращать добычу. Прежде всего на низкоэффективных выработанных месторождениях. Но увольнений не будет. "Период снижения добычи будет использован для консервации скважин и для строительства новой логистической инфраструктуры, которая позволит по завершении сокращения выйти на мировые рынки с большей эффективностью", - пояснил Сечин.

Глава компании отметил дефицит перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке и напомнил о планах строительства в Находке нового восточного нефтехимического комплекса: "В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта". Но нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать минимум на 30 лет. Земля выделена, есть возможность строительства морского терминала. "Это рядом с магистральным нефтепроводом, железной дорогой", - уточнил Сечин. "Находка - хорошее место, удобное", - кивнул Путин. Предприятие создаст мощную точку роста в этом регионе, уверен глава "Роснефти", с заводом будет связано около 100 тысяч новых рабочих мест. Президент попросил представить предложения.

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