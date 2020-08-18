Сокращение российской экономики по итогам года будет меньше, чем во многих других странах, в том числе и европейских. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Глава государства спросил собеседника о планах развития компании, в том числе по геологоразведке. Сейчас действуют ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс". "Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", - оценил Путин.

Причем, по мнению президента, сокращение экономики в России будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских странах. "Посмотрим по результатам года", - заметил он.

Рано или поздно это пройдет везде, и нужно будет отвечать на вызов, связанный с ростом мировой экономики, убежден президент.