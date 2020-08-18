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18.08.2020 14:39
Рубрика: Власть

Президент оценил перспективы роста экономики России

Текст: Кира Латухина
Сокращение российской экономики по итогам года будет меньше, чем во многих других странах, в том числе и европейских. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава государства спросил собеседника о планах развития компании, в том числе по геологоразведке. Сейчас действуют ограничения добычи в рамках договоренностей "ОПЕК плюс". "Но рано или поздно эта ситуация пройдет, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти", - оценил Путин.

Фото: iStock
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Причем, по мнению президента, сокращение экономики в России будет меньше, чем во многих других, в том числе европейских странах. "Посмотрим по результатам года", - заметил он.

Рано или поздно это пройдет везде, и нужно будет отвечать на вызов, связанный с ростом мировой экономики, убежден президент.

Власть Работа власти Экономика Макроэкономика Президент Компании Нефть и газ Роснефть

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