Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью

В России начали добывать премиальную, лучшую в мире нефть - благодаря проекту "Восток Ойл". На встречу с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин принес бутылку этого "черного золота" - по характеристикам лучше, чем на Ближнем Востоке.

Речь зашла о новом проекте "Восток Ойл". Сечин подарил президенту бутылку нефти. "Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы - 0,02 процента", - объявил он.

"Как на Ближнем Востоке?" - сравнил Владимир Путин. "Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире", - ответил собеседник, заверив, что даже лучше, чем ближневосточная. "Конечно, лучше - наша", - сказал он.

Глава государства также поинтересовался, как в целом идет геологоразведка. "Работаем. Это и "Восток Ойл", где сейчас мы активно проводим геологоразведку, но также и бурение на шельфе продолжаем. В Карском море сегодня работает наша платформа", - сказал Сечин и показал ролик. Работа идет и на Таймыре. "Готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023-2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти", - заключил докладчик.