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18.08.2020 14:58
Рубрика: Власть

Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу

Текст: Кира Латухина

Нефтехимический комплекс может появиться в Находке. Президент Владимир Путин ждет предложения на этот счет от "Роснефти".

Фото: iStock
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"В связи с изменением налогового режима мы были вынуждены отложить на некоторое время реализацию этого проекта. Вместе с тем мы готовы вернуться к нему в случае обеспечения фискального режима, обеспечивающего рентабельность проекта, возвратность на вложенные средства", - заявил на встрече с главой государства Игорь Сечин. Но нужен стабильный налоговый режим, который позволил бы планировать экономику этого предприятия минимум на 30 лет.

Президент спросил, где планируется комплекс. Собеседник ответил, что в Находке. Земля выделена, есть возможность строительства морского терминала. "Это рядом с магистральным нефтепроводом, железной дорогой", - уточнил он. "Находка - хорошее место, удобное", - кивнул глава государства.

"Нам нужно порядка 3,5 млрд кубов газа в год для обеспечения энергетики этого предприятия. Оно создаст мощную точку роста в этом регионе. Я думаю, что новых рабочих мест будет связано с этим заводом порядка 100 тысяч", - сообщил глава "Роснефти". Владимир Путин попросил представить предложения на этот счет.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Нефть и газ Президент Компании Нефть и газ Роснефть

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