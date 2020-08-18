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18.08.2020 09:51
Рубрика: Власть

Путин поздравил РГО с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент поздравил со 175-летием "Русское географическое общество".

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Русское географическое общество отметит свое 175-летие

"У истоков основания одного из старейших географических обществ мира стояли выдающиеся государственные и военные деятели, знаменитые ученые и путешественники, меценаты и благотворители - широко образованные, энергичные, целеустремленные люди, настоящие созидатели и подвижники", - отметил в телеграмме Владимир Путин. "Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО", - подчеркнул он.

РГО принимало участие в организации экспедиций, было инициатором становления заповедного дела, открытия первых в стране вузов и музеев географического профиля, констатировал президент. И в наше время реализованы масштабные, востребованные проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания.

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