Путин поздравил РГО с юбилеем

Президент поздравил со 175-летием "Русское географическое общество".

"У истоков основания одного из старейших географических обществ мира стояли выдающиеся государственные и военные деятели, знаменитые ученые и путешественники, меценаты и благотворители - широко образованные, энергичные, целеустремленные люди, настоящие созидатели и подвижники", - отметил в телеграмме Владимир Путин. "Именно они заложили замечательные традиции честного, бескорыстного служения Отечеству, внесли уникальный вклад в развитие наиболее важных, ключевых направлений деятельности РГО", - подчеркнул он.

РГО принимало участие в организации экспедиций, было инициатором становления заповедного дела, открытия первых в стране вузов и музеев географического профиля, констатировал президент. И в наше время реализованы масштабные, востребованные проекты в научно-исследовательской, информационной, природоохранной сферах, подготовлены интересные лекции, выставки, фильмы и печатные издания.