Две трехэтажки на улице 50 лет Октября в городе Шебекино Белгородской области хоть и построены недавно в уютном микрорайоне, но производят жуткое впечатление. От остального массива они отделены небольшим пустырем, с другой стороны - заросшее сорняками в рост человека болото. Не спасают даже небольшие клумбы у подъездов: рядом с цветами - или разрушающееся крыльцо, или дверь в подвал, полный жидкой грязи. Первый дом, где живут переселенцы из аварийного жилья, а по факту - владельцы комнат в старых общежитиях, прогремел на всю страну. Недоделки и претензии к качеству квартир, выкупленных за бюджетные средства, показали на одном из федеральных телеканалов. Но теперь здесь тишина, человека с диктофоном его жильцы обходят десятой дорогой. Зато соседи переселенцев - выпускники интернатов для детей-сирот - охотно показывают "особенности" своих квартир.

В семье Ивана и Дарьи Аноприенко трое детей мал мала меньше. Молодые супруги заехали в новую квартиру два года назад и теперь ютятся в крошечной однушке.

- Сейчас мы вспоминаем, как радовались переезду, - говорит Иван. - Представляете, новая квартира, все свеженькое, чистое. Заселились, стали жить. И первое время не замечали недостатков.

Но радость продлилась ровно до тех пор, пока холода не вынудили главу семьи поднять плинтус.

- Знаете, мы стали ощущать, что по полу буквально гуляет холодный ветер, - рассказывает глава семьи. - А потом, как открепили плинтус, увидели между стеной и полом щель в палец толщиной!

Дарья добавляет, что им еще повезло: квартира на втором этаже. Те, кто живет ниже, мучаются от сырости из подвала. Те, кто наверху, - мерзнут. Ветер свищет изо всех щелей.

Иван ведет в подвал, который, видимо, проветривается. Ступенек нет, и мы прыгаем по уложенным рядом с инженерными коммуникациями пеноблокам.

- Вот потому и открыто тут - видите, там - грязь, - показывает он. - А что удивительного? Дом построили на болоте. Вон через дорогу - ручей, вода подбирается к нам все время. Звоним, жалуемся, к нам приезжают - два рукава бросили, откачали, в то же болото вылили. Через время вода снова здесь. Так и живем.

"Можно сказать, что дареному коню в зубы не смотрят. Но все равно - очень обидно"

В квартире жильцы показывают плесень на откосах у окна: чернота грибка рядом с детской посудой - то еще зрелище.

- Это еще жена постоянно протирает специальным средством, - говорит Иван. - А у других эта плесень просто махровая. Ну и еще что нас просто шокирует, так это лоджия: она разваливается, блоки уже стали открепляться друг от друга, - Иван берет один из крупных кирпичей и наклоняет его под углом 30 градусов. - Но это я подделаю...

Иван и Дарья рассказывают, что ситуация с их квартирой усугубляется еще и тем, что жилье им пока предоставлено по договору социального найма: по законодательству сироты пять лет живут в квартирах именно в таком статусе и только потом могут оформить жилье в собственность. Это позволяет уберечь несознательных еще выпускников интернатов от мошенников, которые частенько уговаривают новоселов продать квадратные метры за бесценок, а то и вовсе "подарить".

- Но именно поэтому мы не имеем права здесь что-то переделывать, - говорит Иван. - Квартиру мы обязаны содержать такой, какой нам ее предоставили. В прошлом году на нас соседка чуть в суд не подала. Утверждала, что мы ее затопили. А нас самих в это время и дома-то не было. Приехали: у нас сухо, а у нее реально обои отошли от сырости.

Ремонт сделать тогда семья соседям помогла, дело решили мирно. Но причина потопа до сих пор волнует супругов: откуда полилась вода - до сих пор неизвестно.

- Конечно, можно сказать, что дареному коню в зубы не смотрят, - говорит Иван. - Ведь нам эта квартира досталась просто так, мы ничего не платили. Но все равно - очень обидно. Нам еще три года здесь жить - без всяких прав на собственность. Ну а про соседний дом я ничего не буду говорить, там пусть жильцы рассказывают.

Однако в доме для переселенцев жильцов не так уж и много. В эту трехэтажку то и дело заходят чиновники местной администрации, управления капитального строительства. От комментариев отказываются.

- Девушка, ну пожалуйста, не спрашивайте ничего, мне моя работа дорога, - парень с кипой актов в руках взлетает по лестнице в скандально известный подъезд.

Только одна женщина согласилась поговорить с журналистом.

- Да вы не думайте, что тут прямо вот такой ужас, как расписали везде! - возмущается она. - На наш дом теперь все ходят посмотреть, как в цирк! И по городу болтают такое, что я в маршрутке сегодня даже ругалась! Не верьте! Пойдемте, я вам свою квартиру покажу. Я пенсионерка, сыну 49 лет, три дня назад переехали, так что вещи еще разбросаны, но я про другое хочу сказать.

Она открывает дверь в "студию": квадратный коридор, совмещенный санузел, комната-кухня и длинная лоджия.

- Вы знаете, недоделок было много, - продолжает собеседница. - Вот хотя бы и балкон - его ветром шатало. Но я позвонила Алексею Валентиновичу (главе фирмы-застройщика Алексею Кислых. - Прим. "РГ"), попросила вежливо, и он прислал человека. Тот такими шурупами мне все тут закрепил, что сто лет простоит. Одно плохо - тесновато нам тут с сыном, но что поделать...

Тот факт, что люди жаловались и показывали, как течет канализация, трескаются стены, счастливую обладательницу квартиры в этом доме не смущает:

- Все можно исправить, - говорит она оптимистично. - Мы из такого жилья переехали сюда - вспомнить страшно. В общагах, наверное, лучше было? С общим туалетом?

Позже то же самое сообщил еще один собственник квартиры в этом доме, не скрывая обиды на тех, кто стал инициатором скандала.

- Доволен ли я качеством жилья? Знаете что, я эту квартиру купил под самоотделку и ремонт сам буду делать. У меня все будет по-другому. Вы говорите - недоделки... А я вам так скажу: есть качество, а есть цена. А те, кто недоволен, пусть бы дальше в своих общагах и жили, - сказал он и уехал.

К слову, о цене. Популярный сервис объявлений о продаже жилья выдает объявления о продаже "студий" как раз в доме для переселенцев. За 23 квадратных метра просят 1,1 миллиона рублей. В пригороде Белгорода за эту же цену не так давно предлагали почти такие же по площади малогабаритки от застройщика. Только вот сырости в подвалах там не наблюдается, сомнений в прочности конструктивных элементов нет, а перед тем, как предложить жилье на продажу, там подъезды вымыли так, что плитка на лестнице блестела. Здесь же бетонные ступеньки до сих пор захламлены, на лестничных площадках - бардак.

Прямая речь

Константин Полежаев, заместитель главы Белгородской области, начальник регионального департамента ЖКХ:

- Ситуация с домом для переселенцев в Шебекино - под контролем. Никто не оставил людей один на один с их проблемами. Важно сказать о том, что в настоящее время квартиры не переданы жильцам, которые должны переехать в них. И все потому, что местная администрация находится в процессе судебных тяжб с компанией-застройщиком. Сначала фирма сорвала сроки, теперь - возникли претензии к качеству жилья. Ближайшее судебное заседание назначено на 9 сентября.

Тем временем

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР изучает документацию, связанную со строительством обеих трехэтажек. Как выяснилось, дом и для сирот, и для переселенцев строила одна и та же фирма и бумаги, которые касаются как строительства, так и ввода в эксплуатацию, в компании изъяли. Как отметили в СУ СКР по региону, следователи должны дать правовую оценку действиям заказчика, подрядчика и должностных лиц, которые подписали акты о готовности домов.