Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы

Частные столичные галереи и арт-аукционы смогут получить до 700 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на участие в выставках и продвижение продукции через торговые интернет-площадки.

"Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей - владельцы частных галерей и арт-аукционов", - пояснила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Предприниматели, работающие в этих сферах, смогут получить компенсацию за выставки, включенные в утвержденный московским правительством перечень, или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии либо Российского союза выставок и ярмарок. А это более тысячи разных событий. Максимальный размер субсидии составляет 350 тысяч рублей для российских выставок и 700 тысяч рублей для международных, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также галеристы смогут рассчитывать на компенсацию части расходов на продвижение продукции через торговые интернет-площадки - до 10 процентов от стоимости размещаемых товаров, но не более 700 тысяч рублей. Кроме того, столичные власти упростили порядок подачи заявок на получение субсидий.

Как отметила основательница центра современного искусства "Винзавод" Софья Троценко, участие в зарубежных ярмарках всегда было особым пунктом в карьере любой галереи современного искусства.

"И поэтому очень важно, что правительство Москвы наконец приняло изменения в постановление, которое позволит столичным галереям возместить затраты на участие в международных ярмарках, что, я уверена, даст новые возможности для развития российского арт-рынка", - подчеркнула она.

Галерист Владимир Овчаренко добавил, что благодаря этой инициативе у Москвы появился шанс стать мировым центром искусства.