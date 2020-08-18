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18.08.2020 09:51
Рубрика: Общество

Более 23 тысяч человек присоединились к проекту "Московское долголетие" на свежем воздухе

Текст: Любовь Проценко
Более 23 тысяч человек присоединилось к проекту "Московское долголетие" на свежем воздухе. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В период ограничительных мер занятия "Московского долголетия" были перенесены в онлайн-пространство, и участники проекта ждали 3,5 месяца возобновления работы кружков и секций в привычном формате. С 1 августа у них, наконец, появилась возможность встретиться на свежем воздухе. На данный момент в столице открыто 1 402 группы. Участники быстро возвращаются в прежний ритм жизни. Так, за две недели работы проекта в очном режиме количество посещающих занятия увеличилось более чем на 30%. Если в первые дни августа было записано 16,5 тысячи человек, то сейчас их число составляет более 23 тысяч, - рассказала она.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Приоритетное направление для москвичей - спортивные занятия, которые посещают более 16 тысяч человек. Участники проекта могут позаниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой, зумбой, йогой, настольным теннисом и многим другим. В прошлом году в это время такие занятия на открытых площадках на свежем воздухе посещало всего 8,5 тысячи человек. Сейчас у участников проекта есть возможность записаться на творческие и образовательные направления, среди которых: занятия по рисованию, пению, рукоделию, ландшафтному дизайну, иностранные языки, информационные технологии и лекции по истории Москвы. Они также проходят на открытом воздухе в порядке эксперимента. В онлайн формате пока продолжают работать 1 087 групп до полного снятия ограничений.

В настоящее время во всех районах столицы открыто 483 площадки в парках, скверах, на спортивных и дворовых территориях. Всего в работу по организации занятий на свежем воздухе включились 325 организаций-поставщиков.

Активная участница проекта "Московское долголетие" района Кузьминки Светлова Зоя Владимировна высоко оценила возможность вернуться к занятиям.

"Открытие занятий проекта на свежем воздухе стало для нас долгожданным событием, - сказала она. - Я рада, что наша группа по скандинавской ходьбе вновь собирается вместе. Мы благодарны нашим преподавателям, которые продолжали тренировки в онлайн режиме. Это помогло сохранить физическую и социальную активность, но заменить живое общение невозможно. Уверена, что занятия в парках помогут нам быстро восстановиться и подготовиться к новым спортивным победам".

Записаться на бесплатные занятия проекта "Московское долголетие" москвичи старшего поколения могут в районных Центрах социального обслуживания населения, а также центрах госуслуг "Мои документы". Полный перечень площадок и проводимых на них видов активностей можно посмотреть на сайте mos.ru/age.

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